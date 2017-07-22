Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

TAV'ın 6 aylık cirosu

TAV Havalimanları, bu yılın ilk yarısında 60 milyon euro kar elde etti. Konsolide cirosu ise 511 milyon euroya ulaştı.

22 Temmuz 2017 Cumartesi 10:39
TAV'ın 6 aylık cirosu

TAV Havalimanları'ndan yapılan açıklamaya göre, şirket bu yılın ilk yarısında 51 milyon yolcuya hizmet verdi. Konsolide cirosunu 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 2 artıran şirket, 60 milyon euro net kar açıkladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, havalimanlarındaki yolcu trafiklerinin yılının ikinci çeyreğinde pozitif ivmeyi yakaladığını belirtti.

Atatürk Havalimanı şehir çıkışlı dış hat yolcusunun, nisan ayında yeniden artış göstermeye başladığını ve ikinci çeyreği yüzde 3 büyümeyle tamamladıklarını ifade eden Şener, aynı dönemde, dış hat transfer yolcusunun ise yüzde 12 arttığını kaydetti.

Şener, bu yılın ilk altı ayında konsolide cirolarının yüzde 2 artarak 511 milyon avroya ulaştığını, net karın, ağırlıklı olarak finansman giderlerindeki düşüş nedeniyle artış gösterdiğini aktardı.

Habertürk

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2017 Cumartesi 10:39
  1. Şirketler Haberleri
  2. Şirketler
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Ejder meyvesi" geçim kapısı oldu
    1. "Ejder meyvesi" geçim kapısı oldu
    2. Zidane: Ronaldo bizimle kalacak
    3. Hero' tişörtü giyen öğrencinin..
    4. Alman bakandan sürpriz mesaj!
    5. Türkiye genelinde dev uygulama
    6. AB'den küstah açıklama: Türkiye..
    7. Günün âyet ve hadisi
    8. 'Mülteci şantajına izin vermeyeceğiz'
    9. Operasyon düzenlenen otomobilde 2,5..
    10. Çocuklarda ayrık diş normal
    11. TAV'ın 6 aylık cirosu
    12. Fenerbahçeli taraftarlar Reto..
    13. Fenerbahçe için bonservisini kendi aldı
    14. Kos'ta turistler geceyi sokakta..
    15. Bu alanda eleman ihtiyacı var!
    16. İzmir Körfezi, pelikanların mekanı oldu
    17. Kütahya polisi takip ettiği minibüste..
    18. CIA eski başkanından Donald Trump'a..
    19. 10 yılda 1.2 milyon ehliyete alkolden..
    20. Bylock operasyonunda 13 kişi tutuklandı
    "Müslümanlarla Yahudiler savaşmadıkça Kıyamet kopmaz"
    "Müslümanlarla Yahudiler savaşmadıkça Kıyamet kopmaz"
    Irak'tan haddini aşan Türkiye açıklaması!
    Irak'tan haddini aşan Türkiye açıklaması!
    Polis 'Oh' çeken kadını arıyor!
    Polis 'Oh' çeken kadını arıyor!
    PKK'ya ağır darbe! 54 terörist öldürüldü
    PKK'ya ağır darbe! 54 terörist öldürüldü