TAV'ın 6 aylık cirosu

TAV Havalimanları'ndan yapılan açıklamaya göre, şirket bu yılın ilk yarısında 51 milyon yolcuya hizmet verdi. Konsolide cirosunu 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 2 artıran şirket, 60 milyon euro net kar açıkladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, havalimanlarındaki yolcu trafiklerinin yılının ikinci çeyreğinde pozitif ivmeyi yakaladığını belirtti.

Atatürk Havalimanı şehir çıkışlı dış hat yolcusunun, nisan ayında yeniden artış göstermeye başladığını ve ikinci çeyreği yüzde 3 büyümeyle tamamladıklarını ifade eden Şener, aynı dönemde, dış hat transfer yolcusunun ise yüzde 12 arttığını kaydetti.

Şener, bu yılın ilk altı ayında konsolide cirolarının yüzde 2 artarak 511 milyon avroya ulaştığını, net karın, ağırlıklı olarak finansman giderlerindeki düşüş nedeniyle artış gösterdiğini aktardı.

Habertürk