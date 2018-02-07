TAV’a “En iyi işletmeci” ödülü

Dergi her yıl sektörün gelişimine katkıda bulunan kurum ve kişileri ödüllendirirken, ödüller okurların oylarıyla belirleniyor. TAV Grubu Ortadoğu’da bugüne kadar çok sayıda havalimanı projesine imza attı. Şirket son olarak Suudi Arabistan’da üç havalimanının daha işletmesini kazandı. 2012’den bu yana Medine Havalimanı’nı işleten TAV, Yanbu, Qassim ve Hail havalimanlarını da portföyüne eklemiş oldu.