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TAV Şili’de hizmet ağını genişletiyor

TAV İşletme Hizmetleri, Santiago Arturo Merino Benítez Havalimanı’nda lounge işletmesinin ardından karşılama ve uğurlama hizmeti de sunmaya başladı.

24 Ekim 2017 Salı 12:45
TAV Şili’de hizmet ağını genişletiyor

TAV Havalimanları’nın iştiraki TAV İşletme Hizmetleri, Şili’nin başkenti Santiago’nun ana giriş kapısı Arturo Merino Benítez Havalimanı’nda “primeclass” markasıyla yolculara karşılama ve uğurlama hizmeti vermeye başladı. TAV bu yıl nisan ayında havalimanında iki yolcu salonunun işletmesi için açılan ihaleyi kazanmıştı. Şirket Şili’deki operasyonlarını kurduğu “Primeclass Pacifico ve Servicios Aeroportuarios S.A.” ortaklığıyla gerçekleştiriyor.

Şili’nin Arturo Merino Benítez Santiago Uluslararası Havalimanı yıllık 19,2 milyon yolcu trafiğiyle Latin Amerika’nın en yoğun yedinci havalimanı konumunda bulunuyor.

TAV İşletme Hizmetleri Genel Müdürü Ali Bora İşbulan “TAV İşletme Hizmetleri ileri teknolojisi ve güçlü altyapısı sayesinde yenilikçi projelere imza atıyor. İş geliştirme anlayışını küresel bir bakış açısı üzerine kuran şirketimizin işlettiği salonlara yenilerinin eklenmiş olmasından mutluluk duyuyoruz. 15 yıllık bir deneyimle 40’tan fazla salon işleten şirketimizin Şili’de kurduğu Primeclass Pacifico ve Servicios Aeroportuarios S.A. ortaklığıyla yılda 280 bin yolcuyu salonlarımızda ağırlamayı ve karşılama ve uğurlama hizmeti vermeyi hedefliyoruz. Ayrıcalıklı seyahat çözümleri geliştirme konusunda tüm dünyada tercih edilen bir marka haline geldik. Yolcu salonlarımızda yılda 3 milyon misafirimizi ağırlıyoruz ve 100 bin kişiye karşılama ve uğurlama hizmeti veriyoruz. 2016 yılında Nairobi ve Washington D.C Dulles Havalimanlarında açtığımız Turkish Airlines Star Alliance salonlarının ardından, 2017’de ‘primeclass’ markamızla Frankfurt, Maskat, Kopenhag ve Zürih Havalimanlarında da yolcu salonlarını hizmete sokacağız” dedi.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2017 Salı 12:45
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