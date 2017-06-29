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Tatvan’da yaz spor kurslarının açılışı yapıldı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde 29 Haziran ile 15 Eylül arasında devam edecek olan yaz spor kursu için açılış töreni düzenlendi.

29 Haziran 2017 Perşembe 15:21
Tatvan’da yaz spor kurslarının açılışı yapıldı

Tatvan Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde kurulan ve yaz boyunca devam edecek olan futbol, voleybol, basketbol, masa tenisi, hentbol, Muaythai, judo, güreş, taekwondo, badminton, yelken, okçuluk ve tenis kurslarından 2 bin 500 gencin faydalanması planlanıyor. Spor Genel Müdürlüğü’nün 79’uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yaz spor kursları için açılış töreni düzenlediklerini belirten Tatvan Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Şahin Kardaş kısa bir konuşma yaparak, çocuk ve gençlerin spor kültürünü aşılamak, sporu sevdirmek, spor yapma alışkanlığını kazandırmak, sosyal ve kültürel yönden gelişimlerini sağlamak, yaz aylarının boş zamanlarını spor ile değerlendirmelerini söyledi. Kardaş, her türlü zararlı alışkanlıklardan korumak, ruh ve beden sağlığı yönünden fizyolojik ve psikolojik sağlamlığa sahip yetenekli gençleri kazanmak amacında olduklarını söyledi.

Yaz spor kurslarına kayıt yaptıran gençleri ve çocukları tebrik eden Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, kursiyerlere hediye vererek onlarla hatıra fotoğrafları çektirdi. Tatvan Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen törene Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, kamu kurum amirleri, kursiyerler ve aileleri katıldı.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2017 Perşembe 15:21
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