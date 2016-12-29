Tatvan’da yapıldı! 3 bin ton ağırlığında… Türkiye’nin devi olacak

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Bitlis'in Tatvan ilçesindeki tersanede inşa edilen Türkiye'nin en büyük feribotunun, 15 Ocak'ta Van Gölü'nde seferlerine başlaması planlanıyor.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca, Nursoy Tersanesi'nde 2010'da yapımına başlanan 135 metre uzunluğunda, 3 bin ton ağırlığında ve 3 bin 500 ton yük taşıma kapasitesine sahip feribot, Tatvan-Van arasını 3 ila 3,5 saatte kat edecek.

10 YATAKLI ODA VAR

İran ile ticaretin gelişmesine ve Van Gölü'nde turizmin canlanmasına katkı sunacak feribotta, restoran, kafeterya ve hasta yolcular için 10 yataklı oda bulunuyor.

Sefere hazır hale getirilen ve manevra kabiliyeti çok yüksek olan feribot, Tatvan Feribot İşletme Müdürlüğündeki mevcut feribotlardan daha tasarruflu, hızlı ve daha fazla yük taşıma kapasitesine sahip.

Tersanedeki havuzda çelik inşası tamamlanan ve iç donanımına başlanan ikiz feribotun ise gelecek yıl nisanda sefere başlaması hedefleniyor.

350 YOLCU KAPASİTELİ

Tersane Müdürü Mete Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, feribotun 15 Ocak'ta sefere başlamasının planlandığını belirterek, 350 yolcu taşıma kapasitesi olan feribotun 100 tonluk uzun vagonlardan 35, orta büyüklükteki vagonlardan ise 50 tane alabileceğini anlattı.