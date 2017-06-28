Tatvan’da “Şehit Anıtı” açıldı

Tatvan Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığında düzenlenen törenle anıtın açılış kurdelesi Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan tarafından kesildi. Açılış töreninde kısa bir konuşma yapan Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, “JÖH Taburunda, vatan uğrunda şehit düşen evlatlarımızın isimleri, yapılan bu anıt ile ölümsüzleşecektir. Şehitlerimize minnet borçluyuz. Bu vesileyle şehitlerimizi bir kez daha rahmet ile anıyorum. Ruhları şad olsun” diye konuştu.

Kaymakam Özkan, açılışın ardından Belediye Başkanı Fettah Aksoy, Tugay Komutanı Taner Dinçyürek ve beraberindekilerle birlikte anıtı inceledi.