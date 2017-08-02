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Tatvan’da halk pazarı kuruldu

Bitlis’in Tatvan ilçesinde her gün farklı noktalarda sebze ve meyve satışının yapılacağı halk pazarı oluşturuldu.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 13:56
Tatvan’da halk pazarı kuruldu

Halk pazarının haftanın 6 günü hizmet vereceğini söyleyen Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, “Alınan kararla haftanın 6 günü farklı mahallede, yani her gün farklı bir noktada halk pazarı kurulacak. Halk pazarının kurulacağı yerleri ve günleri belirledik. Buna göre pazartesi günü Esentepe Mahallesi Kazım Oto Caddesi, salı günü Sahil Mahallesi Yaşam Alışveriş Merkezi yanı, çarşamba günü İşletme Mahallesi fuar alanı, perşembe günü Dumlupınar Mahallesi Dumlupınar İlkokulu yanı, cuma günü Bahçelievler Mahallesi Nurkent Sitesi yanı, cumartesi günü ise Cumhuriyet Mahallesi 300 Evler mevkisinde halk pazarı kurulmuş olacak” dedi.

Pazarcı Abdulhalik Şimşek ise, belirlenen günlerde belirlenen yerlere pazar kurarak 20 - 30 tezgahta meyve ve sebze satışı yapmaya başladıklarını, günlük taze sebze ve meyveleri uygun fiyata halka ulaştırmaya çalıştıklarını ve yüzde 30 ile 50 arasında indirimli satış yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 13:56
  1. Bahçelievler
  2. Cumhuriyet Mahallesi
  3. Tat
  4. Bitlis
  5. Ab
  6. Dumlupınar
  7. Tatvan
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