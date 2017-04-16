Tatlıses'den referandum paylaşımı!

Anayasa değişikliği için sandık başına gidecek olan milyonlarca seçmen saat 08:00 itibariyle oy kullanırken, ünlü isimler de sabahın erken saatlerinde oy kullanmaya başladı. Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, seçmen kağıdını ve kimliğinin fotoğrafını paylaşarak takipçileri ile ,"Vatandaşlık görevini yerine getir, oyunu kullan, sonra şikayet etme!" mesajını paylaştı.

Oyunu takipçileriyle paylaştı

Tatlıses, hakkında çıkan "Hayır çıkarsa ülkeyi terk ederim" iddialarına da cevap verdi. Ünlü sanatçı böyle bir söz söylemediğini ifade ederek, kendi oyunu açıkladı. Tatlıses, "Benim oy 'Evet', bunu zaten açıkladım ama ülkemi terk ederim demedim asla ve asla da demem" dedi.