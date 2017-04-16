Tatlıses'den referandum paylaşımı!

Sandıkların açılmasının ardından ünlü isimler de sandık başına gitmeye başladı. İbrahim Tatlıses, seçmen kağıdı ve kimliğinin fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Tatlıses, dün yaptığı başka bir paylaşımla "Benim oy 'Evet'" ifadesini kullanmıştı.

Tatlıses'den referandum paylaşımı!
Eklenme: 16 Nisan 2017, 12:21

Anayasa değişikliği için sandık başına gidecek olan milyonlarca seçmen saat 08:00 itibariyle oy kullanırken, ünlü isimler de sabahın erken saatlerinde oy kullanmaya başladı. Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, seçmen kağıdını ve kimliğinin fotoğrafını paylaşarak takipçileri ile ,"Vatandaşlık görevini yerine getir, oyunu kullan, sonra şikayet etme!" mesajını paylaştı.

Oyunu takipçileriyle paylaştı

Tatlıses, hakkında çıkan "Hayır çıkarsa ülkeyi terk ederim" iddialarına da cevap verdi. Ünlü sanatçı böyle bir söz söylemediğini ifade ederek, kendi oyunu açıkladı. Tatlıses, "Benim oy 'Evet', bunu zaten açıkladım ama ülkemi terk ederim demedim asla ve asla da demem" dedi.

 
Etiketleribrahim tatlıses
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T Ü R K

İBRAHİM ABİ SEN ADAMSIN ZATENHELAL SANA :)

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