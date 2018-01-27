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Tatlıcıdan 21 bin liralık fıstık çaldılar

Adana’da 10 yıldır çalıştığı tatlı imalathanesinden 21 bin lira değerinde fıstık çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı, eşi adli kontrol şartıyla salıverildi.

27 Ocak 2018 Cumartesi 21:23
Tatlıcıdan 21 bin liralık fıstık çaldılar

İHA- Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mukrima Altınok'un sahibi olduğu tatlıcıdan, kilosu 120 lira olan Antep fıstığı çalınmaya başladı. Bir türlü buna mani olamayan Altınok son 15 günlük güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Yapılan incelemede daha önce 10 yıl boyunca tatlı ustası olarak Çalışan A. B.'nin eşi İ.B. ile birlikte 24 Ocak günü sabah saat 05.00 sıralarında kamyonetle tatlıcının depo kısmına gelip park ettiğini, daha sonrada içeri girip güvenlik kamerasının açısını değiştirerek 25 kiloluk 21 bin lira değerindeki 7 Antep fıstığı torbasını çaldığını belirledi. Bunun üzerine Altınok polise başvurdu. Polis hemen güvenlik kamera görüntülerini inceleyip zanlı karı kocayı yakaladı. A. B. fıstık çalmadığını, tatlıcıda uzun süre çalıştığını bir süre önce de tarım işiyle uğraşmaya başladığı için işten ayrıldığını kendisinin boş torba aldığını fıstık dolu torbaları almadığını söyledi. Eşi de hırsızlık yapmadıklarını ileri sürdü. Sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edilen zanlılardan A. B, tutuklanırken İ.B. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

"10 YIL EKMEĞİMİZİ YEDİ"

Altınok, 10 yıl ekmeklerini yiyen birisinin bunu yaptığını belirterek, "Sabaha karşı eşiyle birlikte gelip kamera açısını değiştirip fıstıkları çalmışlar. Bizim daha öncede eşim hayattayken de fıstıklarımız çalınıyordu. Biz bunların çaldığı 7 torbayı kanıtladık bunun bize zararı 21 bin lira. Bu zamana kadar bizim 800 bin liralık fıstığımız çalındı. Ben zararımızın karşılanmasını istiyorum" dedi.

Haber Tarihi: 27 Ocak 2018 Cumartesi 21:23
  1. Seyhan ilçesi
  2. Antep fıstığı
  3. tatlı ustası
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