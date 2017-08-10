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Tatlı krizlerini önlemenin hızlı ve etkili çözümleri

Tatlı krizlerini önlemeninhızlı ve etkili çözümlerini merak etmiyor musunuz?

10 Ağustos 2017 Perşembe 01:48
Tatlı krizlerini önlemenin hızlı ve etkili çözümleri

Tatlı krizlerini önlemenin  hızlı ve etkili çözümleri

 

Şekerden uzak durulmalı ya da azaltılmalı.

Un ve nişasta zengini besinlerle de araya mesafe konmalı.

Alkolden uzak durulmalı.

Sabah öğünleri güçlendirilip öğlen ve akşamları da protein ağırlıklı hale getirilmeli.

Kafein türü içecekleri sık tüketmemeliyiz.

Sık ve aralıklarla bol su içilmeli.

Uyku sorunu giderilmeli.

Omega-3 seviyesi arttırılmalı.

D vitamini ve B12 eksikliği giderilmeli.

Eğer insülin direnci gibi bir problem söz konusuysa tedavi edilmeli.

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2017 Perşembe 01:48
  1. tatlı krizi
  2. Şeker koması
  3. tatlı krizlerini önlemek
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