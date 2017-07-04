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Tatiller sonbahara sarktı

Ramazan'ın son yıllarda yaz aylarına denk düşmesi nedeni ile tatil mevsimi Eylül ve Ekim aylarına kaymaya başladı

04 Temmuz 2017 Salı 11:19
Tatiller sonbahara sarktı

Tatil alışkanlıklarını araştırmak amacıyla yapılan çalışmaya katılanların yüzde 50’si yılda bir kez tatil yaptığını, yüzde 30’u ise her yıl tatil yapmadığını belirtti. T

atil için Türkiye’nin en popüler yöreleri olarak Ege ve Akdeniz kıyıları öne çıkıyor. Üniversite mezunları için deniz ve eğlence ön plana çıkarken, ilkokul mezunları tatilde doğdukları, ailelerinin yaşadığı yörelere gidiyorlar.

TATİLLER SONBAHARA SARKTI

Son yıllarda Ramazan’ın yaz aylarına denk gelmesi, tatil alışkanlıklarını da etkiledi. Katılımcıların yüzde 53’ü tatillerini Eylül – Ekim aylarında yaptıklarını vurguladı. Temmuz ve Ağustos aylarında tatil yapanların oranı yüzde 39 olurken Mayıs – Haziran aylarını tercih edenlerin oranı yüzde 7, kış aylarını tercih edenlerin oranı ise yüzde 1’de kaldı.

Tatil için Ege sahillerini tercih edenlerin oranı yüzde 42, Akdeniz sahillerine gidenlerin oranı ise yüzde 30 oldu. Katılımcıların çoğunluğunu ilkokul mezunlarının oluşturduğu yüzde 28’lik bir bölümü ise tatilde ailelerini görmek için memleketlerine gittiklerini ifade etti.

ÜNİVERSİTE MEZUNLARI DAHA ÇOK TATİL YAPIYOR

Genellikle üniversite mezunları yılda 2–3 kez tatil yapıyor. Ankete katılanların yüzde 50’si yılda bir, yüzde 17’si 2 – 3, yüzde 3’ü 4’ten fazla tatil yaptıklarını belirtirken, katılımcıların yüzde 30’u her yıl tatil yapmadıklarını kaydetti.

Tatil yerinin seçiminde en fazla fiyat rol oynuyor. Katılımcıların yüzde 37’si tatile gidecekleri yeri seçerken fiyata, yüzde 19’u denize yakın olup olmadığına, yüzde 16’sı eğlence bulunup bulunmadığına, yüzde 14’ü tesis özelliklerine, yüzde 8’i yemek çeşitliliğine ve yüzde 6’sı da çocuklara yönelik hizmetlere bakarak karar verdiklerini belirtti.

TATİL PERFORMANSI ARTIRIYOR

Anket sorularını yanıtlayanların yüzde 68’i tatil yapmanın işlerini olumlu etkilediğini, performanslarının arttığını belirtti. Ancak, katılımcıların yüzde 19’u tatil dönüşü işe adapte olmakta zorlandıklarını, performanslarının düştüğünü bildirdi. Katılımcıların yüzde 23’ü için tatilin performansları üzerinde olumlu veya olumsuz bir etkisi olmuyor.

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2017 Salı 11:19
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