Tatilin uzaması oto kiralamaya yaradı

Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER) Genel Koordinatörü Tolga Özgül, "Kurban Bayramı tatilinde günlük kiralamada kullanılan araçların doluluk oranının yüzde 90'ları geçeceğini tahmin ediyorum" dedi.

Özgül, Kurban Bayramı tatilinin uzamasıyla araç kiralama piyasasındaki hareketliliğin arttığını söyledi.

Bu yıl önceki yıllara göre araç kiralamaya talebin yoğun olduğunu dile getiren Özgül, "Özellikle yazın ve hafta sonlarında günlük kiralamada kullanılan araçların doluluk oranları yüzde 90'ların üzerine çıktı. Önümüzdeki Kurban Bayramı tatilinde günlük kiralamada kullanılan araçların doluluk oranının yüzde 90'ları geçeceğini tahmin ediyorum. Bu nedenle bayram tatilinde kiralık araç bulmak zorlaşacağından, araç kiralamayı düşünenlerin önceden rezervasyon yaptırmasını öneriyorum." diye konuştu.

OTO KİRALAMADA DÜZENLEME

Özgül, oto kiralama şirketlerinin hizmetlerine ilişkin tüm tahsilat ve ödemelerini banka ve benzeri finansal kuruluşlarla yapma zorunluluğu getiren düzenlemenin 1 Temmuz'da yürürlüğe girdiğini anımsatarak, "TOKKDER olarak uygulamayı destekliyoruz. Tebliğin uygulanmasıyla ilgili sıkı denetimler sayesinde kiralamada 'merdiven altı' diye tabir edilen ve gerekli standartları sağlamayan bazı firmaların ortadan kalkacağını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.