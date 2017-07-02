Tatile gitmediler okulu boyadılar

İzmir'in Dikili ilçesinde şehir merkezine yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki ilkokulun öğretmenleri, öğrencilerini gelecek öğretim yılında daha güzel bir okulda karşılamak için tatile gitmeyip okulu boyadılar.



Deliktaş Mahallesindeki Şehit Cengiz Topel İlkokulu'nda 101 öğrenciye eğitim veren 8 öğretmen ile 2 okul yöneticisi, çocuklara daha iyi fiziksel ortam sunmak için kolları sıvadı.

Okullar tatile girmeden önce öğrencilerine "okulda hangi renkleri görürseniz mutlu olursunuz?" diye soran eğitim neferleri, çocukların seçtiği renklerde aldıkları boyalarla okulun sıralarını, kapılarını, bahçedeki çöp kutusunu, kaldırım taşlarını, bankları boyamaya başladı.

Okul Müdürü Barış Şanlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eğitim öğretim yılı sonunda öğretmenlerle bir toplantı yaparak okulun fiziksel ihtiyaçlarının giderilmesi için neler yapabileceklerini değerlendirdiklerini anlattı.

Okulun ihtiyaçlarını karşılarken öğrencilerin kendilerini daha mutlu hissedeceği bir yer oluşturmaya özen gösterdiklerini kaydeden Şanlı, eskimiş görünen eşya ve malzemeleri, öğrencilerin hoşlandığı renklerle boyayarak yeni görüntü kazandırdıklarını dile getirdi.

Okul bahçesine boyalarla oyun alanları da çizeceklerini dile getiren Şanlı, "Çalışmalar seminer döneminde başladı. Daha sonra da öğretmen arkadaşlarımızla okuldan ayrılamayarak çalışamaya devam ettik. 15-20 günlük çalışmanın sonunda bunları tamamlamış olacağız." diye konuştu.

Şanlı, bu iş için okuldaki 8 öğretmenin de gönüllü olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bu işte ellerini taşın altına koymaktan çekinmediler. Okulumuz sevginin, bilginin, dostluğun ve eğlencenin kesişim noktası olsun istiyoruz. Yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerimizin buraya koşa koşa geleceğini düşünüyoruz. Bunun için de hazırlıklarımızı tamamlamaya çalışıyoruz. Niyetimiz okulumuzu tekdüzelikten kurtarmak, burada kendilerini evlerinde gibi hissetmelerini sağlamak. Öğretmenlerimiz tatillerinden fedakarlık ederek çalışıyor. Hiçbirinin burada çalışma zorunluluğu yok, seminer dönemi bitti, tatil başladı. Tatillerini bırakmışlar, belki memleketlerine gideceklerdi. Bu işleri ertelemişler ve öncelik sırasında okulu en öne almışlar. Bu yaptıkları çalışmalar öğrenciler okula geldiklerinde hak ettiği değeri bulacak."

Öğrencilerin daha iyi fiziksel ortamda öğrenmek için gayretli olacağına inandıklarını vurgulayan Şanlı, öğretmenlerin yaptıklarının çocukların başarısına olumlu yansıyacağını söyledi.

Kaynak: AA