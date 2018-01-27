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Tatilcilere erken rezervasyon uyarısı

Erken rezervasyonlarda suni fiyat uygulamaları, tüketici mağduriyetlerine neden oluyor.

27 Ocak 2018 Cumartesi 09:34
Tatilcilere erken rezervasyon uyarısı

Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, tatilcileri ‘erken rezervasyon’ mağduriyetine karşı uyanık olmaya, oyuna gelmemeye davet etti. Ağaoğlu, şöyle konuştu:

“İlk adım olarak oteller ve acenteler her yönü ile araştırılmalı. Acentelerin Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) üyesi olup olmadığı kontrol edilmeli. Otellerce vaat edilen hizmetlerin yer aldığı broşürlerin, ilanların kopyaları saklanmalı. İkinci adım olarak otellerde karşılaşılan tüm olumsuz durumlar yazılmalı, tutanak altına alınarak ilgi otoriteye, en yakın kültür ve turizm müdürlüğüne bildirilmeli. Üçüncü adım olarak da tatilciler, evlerine döndüklerinde mutlaka ve mutlaka tüketici hakem heyetlerine başvurup, kısmen veya tamamen bedel iadesi talep etmeli. “

KAMPANYALAR TAKİP EDİLMELİ

Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Cem Polatoğlu, tüketicilerin mağdur olmaması için indirim kampanyalarını ve dönemlerini yakın takip etmesi gerektiğini dile getirdi. Polatoğlu, “Doluluklar yüzde 10 arttıkça indirimler de o oranda geriler. Bu uygulamayı tatilciler bilmeli, ona göre oda talep etmeli” ifadelerini kullandı. Cem Polatoğlu, “İndirimli oda için otellerle doğrudan irtibata geçmek yanlış. Uygun fiyata ve iyi bir oda satın almak için tur operatörlerine müracaat etmek daha akıllıca bir yöntem” tavsiyesinde bulundu.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 27 Ocak 2018 Cumartesi 09:34
  1. Tüketici Başvuru Merkezi
  2. TBM
  3. Aydın Ağaoğlu
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