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Tatilciler İstanbul'a dönüş yolunda!

İstanbul'a dönüşe geçenler dolayısıyla, Anadolu Otoyolu ile D-100 Karayolu'nun Kocaeli mevkisinde yoğunluk oluştu.

27 Haziran 2017 Salı 06:17
Tatilciler İstanbul'a dönüş yolunda!

Ramazan Bayramı tatilini İstanbul dışında geçiren vatandaşların eve dönüş yolculuğu, Anadolu Otoyolu ile D-100 Karayolu'nun Kocaeli kesiminde trafik yoğunluğuna neden oldu.

İZMİT GEÇİŞİ 2 SAAT

Bayramın ikinci gününde İstanbul'a dönen tatilciler nedeniyle Anadolu Otoyolu ile D-100 Karayolu'nda Kocaeli'nin Kartepe ilçesinden itibaren uzun araç kuyrukları görülüyor.

Her iki yolun İstanbul istikametinde ortalama hızı saatte 35-40 kilometreye kadar düşen araçlar, normal zamanda yaklaşık yarım saat süren İzmit geçişini yoğunluk nedeniyle 1,5-2 saatte katediyor.

Trafik akışı, D-100 Karayolu'nun Köseköy, Kandıra sapağı ve Kuruçuşme, TEM Otoyolu'nun ise Alikahya, Gültepe ve Yarımca mevkisinde durma noktasına geliyor.

D-130 ile D-605 karayollarında ise trafik normal akışında devam ediyor.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri de yollardaki kontrollerini aralıksız sürdürüyor.

Haber Tarihi: 27 Haziran 2017 Salı 06:17
  1. Tatilciler İstanbul'a dönüş yolunda
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