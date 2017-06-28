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Tatilciler dönüş yolunda trafikte kaldı

Ramazan Bayramı tatili için memleketlerine giden vatandaşlar, dönüş yolunda TEM otoyolunda oluşan yoğun trafikte ilerlemekte güçlük çekiyor.

28 Haziran 2017 Çarşamba 10:26
Tatilciler dönüş yolunda trafikte kaldı

4 günlük Ramazan Bayramı tatili için memleketlerine giden vatandaşların İstanbul’a geri dönüş çilesi sürüyor. Dönüşlerini bayram tatilinin son gününe bırakan vatandaşlar, akşam saatlerinde de TEM otoyolu Kocaeli geçişinde trafik yoğunluğu oluşturdu. Trafiğin zaman zaman durma noktasına geldiği TEM otoyolunda, tatilciler ilerlemekte güçlük çekiyor. Trafik sıkışıklığı nedeniyle hararet yapan bazı araçlar ise yol kenarına çekilerek beklemeyi sürdürüyor.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 10:26
  1. İstanbul
  2. Kocaeli
  3. Tat
  4. Ramazan Bayramı
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