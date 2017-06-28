Tatilciler dönüş yolunda

Ramazan Bayramında tatil beldelerine akın eden vatandaşlar, bayramın son gününde İzmir’e dönüş yaptı. Sabah saatlerinde İzmir - Çeşme Otoyolu’nda başlayan yoğunluk, gecenin geç saatlerine kadar kentin caddelerinde devam etti.Yaklaşık 3 bin aracın geçtiği güzergahlarda, 79 noktada 123 personel görev aldı. Öte yandan, İlEmniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürü Arif Aysun, Adnan Menderes Havalimanı’ndan havalananİzmirEmniyet Müdürlüğü Havacılık Şube Müdürlüğüne bağlı polis helikopteri ile trafik akışını havadan takip etti.Görev yapan ekipleri havadan yönlendiren Aysun, tehlikeli veya hatalı sürücüleri ekiplere bildirildi.