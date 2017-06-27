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Tatilciler dönüş yolunda

Ramazan Bayramı tatili için memleketlerine giden vatandaşların dönüş yolunda TEM otoyolunda oluşturdukları yoğunluk sürüyor.

27 Haziran 2017 Salı 18:36
Haber Tarihi: 27 Haziran 2017 Salı 18:36
  1. Ramazan Bayramı
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