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Tatilciler dönüş yolunda
Ramazan Bayramı tatili için memleketlerine giden vatandaşların dönüş yolunda TEM otoyolunda oluşturdukları yoğunluk sürüyor.
27 Haziran 2017 Salı 18:36
Haber Tarihi: 27 Haziran 2017 Salı 18:36
Ramazan Bayramı
tatil dönüşü
tem
trafik
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