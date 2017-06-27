Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Tatilciler dönüş yolunda

Ramazan Bayramı tatilinin son gününde dönüş yolculuğuna geçen vatandaşlar, otoyollar, feribot iskeleleri, havalimanları ve şehirlerarası otobüs terminallerinde yoğunluğa neden oldu.

27 Haziran 2017 Salı 15:56
Tatilciler dönüş yolunda

Ramazan Bayramı tatillerini geçirmek üzere feribotla Gelibolu, Eceabat ve Kilitbahir iskelelerinden Çanakkale yönüne geçen binlerce vatandaşın dönüş yolculuğuna başlaması yoğunluğa neden oldu.

Marmara Bölgesi ve Trakya'dan Ege ve iç bölgelere giden çok sayıda sürücü, feribot sırası için yaklaşık 1 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu.

Kent merkezindeki iskeleye gelen araçlar, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekiplerince Demircioğlu Caddesi'nde çift yönlü olarak beklemeye alındı.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ yetkilileri, feribot seferlerinin yaşanan yoğunluk nedeniyle saatsiz olarak çalıştığını belirtti.

Yetkililer, Çanakkale'den Eceabat ile Kilitbahir'e 4 ve Lapseki'den Gelibolu'ya 4 olmak üzere 8 feribotun bayram yoğunluğu sona erene kadar seferlerini saatsiz olarak, doldur boşalt sistemiyle yapmaya devam edeceğini kaydetti.

Anadolu otoyolunda yoğunluk

Bayram tatilinin son gününde, İstanbul yönüne giden tatilciler nedeniyle Anadolu otoyolunun Sakarya kesiminde yoğunluk başladı.

Anadolu otoyolunun Sakarya kesimi

Otoyolun Akyazı-Adapazarı ve Arifiye-Sapanca mevkisi İstanbul istikametinde de araç yoğunluğu yaşanırken, araçları arızalanan bazı sürücüler, emniyet şeridinde arızayı gidermeye çalıştı.

Öte yandan Anadolu otoyolu, D-650 ve D-100 karayollarında konuşlanan Sakarya Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleriyle karayolları görevlileri denetimlerini aralıksız sürdürüyor. 

Anadolu otoyolunun Düzce kesimi

Bolu Dağı'nda akıcı yoğunluk var

Otoyolun Bolu Dağı-Düzce kesimi tünel çıkışı ve viyadükler üzerinde de akıcı bir yoğunluk başladı.

Güzergahta sürekli hareket halinde bulunan trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve hızdan kaçınmaları konusunda uyarıyor.

Kartepe'de araç kuyruğu

Bayramın son gününde İstanbul'a dönen tatilciler sebebiyle Anadolu Otoyolunda Kartepe ilçesinden itibaren uzun araç kuyrukları oluştu.

Trafik akışı, D-100 karayolunun Köseköy, Kandıra sapağı ve Kuruçuşme; Anadolu Otoyolunun ise Alikahya ve Gültepe mevkisinde durma noktasına geldi.

D-130 ile D-605 karayollarında ise trafik normal akışında devam ediyor.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, yollardaki kontrollerini aralıksız sürdürüyor.

Öte yandan tatilcilerin Kandıra-Şile yolunda da trafik yoğunluğuna neden olduğu görüldü.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 27 Haziran 2017 Salı 15:56
  1. İstanbul
  2. Kocaeli
  3. Emniyet Müdürlüğü
  4. Marmara
  5. Sakarya
  6. Kartepe
  7. Trakya
  8. Ege
  9. Çanakkale
  10. Adapazarı
  11. Bolu
  12. Düzce
  13. Çan
  14. Tat
  15. Demirci
  16. Lapseki
  17. Kandıra
  18. Sapanca
  19. Akyazı
  20. Gelibolu
  21. Ramazan Bayramı
  22. Arifiye
  23. Köseköy
  24. Eceabat
  25. Alikahya
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mahsur kalan köpeğin yardımına itfaiye yetişti
    1. Mahsur kalan köpeğin yardımına itfaiye..
    2. Serinlemek isterken canından oldu
    3. Manisa’da bıçaklı kavga: 2 yaralı
    4. Trabzon’da nakliye şirketine silahlı..
    5. ABD vize yasağını uygulamaya başlıyor
    6. Ne yazdıkları ortaya çıktı… İşte..
    7. FARC silahlarının tamamını teslim etti
    8. Kraliçe 2. Elizabeth’in bütçeden..
    9. Göztepe, Genoa ile karşılaşacak
    10. İşte sıra dışı balık tutma yöntemi
    11. Vali Pekmez’den şehit ailelerine..
    12. ''Radikal İslamcı terör tehlikesi en..
    13. Kur'an-ı Kerim'i parmaklarıyla..
    14. Sulama kanalında temizlik çalışması..
    15. 4 teröristi öldürdükten sonra… O..
    16. Vali Demirtaş’tan şehit ailesine..
    17. Hakkari polisi sınırdaki çocukları..
    18. Başkan Kayda, işçilerle bayramlaştı
    19. BM Genel Sekreteri'nden Kıbrıs çıkışı
    20. Kriz çözülmeden ABD'den Körfez'e silah..
    Sosyalliğinden dolayı namaz kılmıyormuş!
    Sosyalliğinden dolayı namaz kılmıyormuş!
    Saatin üzerindeki yazıya dikkat! Aylar sonra ortaya çıktı
    Saatin üzerindeki yazıya dikkat! Aylar sonra ortaya çıktı
    Sayıları giderek artıyor! Şehri karıştıran iddia…
    Sayıları giderek artıyor! Şehri karıştıran iddia…
    Yemen’de camide çatışma: 4 ölü, 3 yaralı
    Yemen’de camide çatışma: 4 ölü, 3 yaralı