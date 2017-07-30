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Tatil dönüşü kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Konya-Antalya karayolunda tatilden dönen ailenin bulunduğu otomobil, yaklaşık 100 metreden şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi öldü, 2 kişi de ağır yaralandı.

30 Temmuz 2017 Pazar 09:50
Tatil dönüşü kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Kaza, Konya-Antalya karayolu Alacabel mevkiinde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, Ebru Bayram’ın (25) kullandığı 07 GVV 85 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 30 metre bariyer üzerinde sürüklenen otomobil daha sonra yaklaşık 100 metreden uçuruma yuvarlandı. Meydana gelen kazada Seher Bayram (47) ile Alman vatandaşı olan Gamze Bayram (20) kaza sırasında otomobilden fırlayarak olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta bulunan Ebru ve Kenan Bayram ağır yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerineitfaiye, jandarma, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslar ile Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına altına alındı. Yaralılarburada yapılan ilk müdahalenin ardından Konya’ ya sevk edildi.

Olay yerinde hayatını kaybeden anne ve kızın cansız bedenleri ise kaza kırım ve AFAD ekipleri tarafından yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından uçurumdan çıkarılarak otopsi yapılmak üzere Akseki Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, kazada hayatını kaybeden anne Seher ile kızlarının Antalya’dan tatilden döndükleri ve Isparta Şarkikaraağaç’a gittikleri öğrenildi. Kazayı ağır yaralı olarak atlatan abla ve kardeşinin emniyet kemerlerinin takılı olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2017 Pazar 09:50
  1. Antalya
  2. Konya
  3. Tat
  4. Isparta
  5. Seydişehir
  6. Akseki
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