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Tatil dönemini çocuğunuza göre planlayın

Uzmanlar, tatil döneminde ebeveynlerin çocuklarının sosyal ve ruhsal gelişimlerini destekleyici bir yaz dönemi programı hazırlamaları gerektiğini söyledi.Uzman Psikolog Fatma Işıl Yenikaynak, yaz tatili planlanırken çocuğun yaşının ve ilgi alanının da göz önünde bulundurulması gerektiğini söyledi.

17 Temmuz 2017 Pazartesi 10:59
Tatil dönemini çocuğunuza göre planlayın


Okulların kapanmasıyla birlikte öğrencilerin büyük bir hevesle yaz tatilini beklediklerini söyleyen Medicana Konya Hastanesinden Uzman Psikolog Fatma Işıl Yenikaynak, ”Okulların kapanmasıyla birlikte öğrenciler tarafından büyük bir hevesle beklenen yaz tatili, özellikle çalışan ebeveynler için aynı hevesle karşılanmayabiliyor. Tüm yılın yorgunluğunu tatil, aktivite ya da oyunla geçirmek isteyen çocuklar ise ebeveynlerinin kendilerine yeterli zaman ayıramamalarından dolayı verimsiz bir süreç geçirebiliyor. Bu nedenle anne babalar çocuklarının sosyal ve ruhsal gelişimlerini destekleyici bir yaz dönemi programı hazırlamalı ve sürece kendi yoğun iş tempolarına rağmen fırsat buldukça dahil olmaya çalışmaları önemlidir” dedi.
"Çocuğun kendi potansiyeline uygun etkinliği seçmesine imkan sağlanmalı"
Yaz tatili programı planlanırken çocuğun yaşı ve ilgi alanlarının ön planda olması gerektiğini söyleyen Yenikaynak, “Örneğin arkadaşlarının çoğu bale kursuna gidiyor diye bu aktiviteye yönlendirilen çocuk için bu durum keyif alınmayan, mecburi bir duruma dönüşür ve olumsuz bir şekilde sonuçlanır. Ayrıca sosyal aktiviteler kişiyi rahatlatan ve mutlu hissettiren etkinlikler olduğu için çocuğun kendi potansiyeline uygun etkinliği seçmesine de imkan tanınması gereklidir. Yaz tatilinin daha verimli geçmesi için çocuğun yönlendirildiği aktivitenin çocuğun sosyal ve duygusal ihtiyaçlarını karşılayacak boyutta olması da önem taşır. Örneğin öz güven problemi yaşayan, sosyal etkileşimde çekingenliği olan ya da disipline ihtiyacı olan çocuklar için takım sporları (futbol, basketbol, voleybol vb.) ya da konsantrasyon güçlüğü çeken ve bu nedenle akademik başarısızlıklar yaşayan çocuklar için okçuluk, masa tenisi gibi odaklanmayı arttıracak sporlar oldukça uygundur. Ayrıca çocuğun ilgi alanına göre yönlendirilebileceği yüzme, binicilik, savunma sporları, mental aritmetik, dil kursu, resim veya müzik gibi faaliyetler çocukların hem eğlenmesine hem de zamanlarını kaliteli bir biçimde geçirmelerine yardımcı olacaktır. Bunlara ek olarak özellikle çalışan ebeveynler için çevre değişikliğine yönelik çocuğun yaşı ve ruhsal yapısı göz önünde bulundurularak, yazlığa ya da memlekete göndermek de iyi bir yaz tatili alternatifi olarak sayılabilir” şeklinde konuştu.

"Yaz tatilinde bir sonraki eğitim yılına hazırlanılmalı"
Yaz tatili devam ederken çocukların eğlenceli zaman geçirmelerinin dışında bir sonraki öğrenim dönemine yönelik hazırlık yapmaları gerektiğini de söyleyen Uzman Psikolog Fatma Işıl Yenikaynak, “Zayıf karnesi olan çocukların hafif bir çalışma temposuyla zorlandıkları alanda desteklenmesi, bir sonraki yıla hazırlanan çocukların ise geçmiş bilgilerini tazelemesi önemlidir. Çünkü yaz tatilini sadece sosyal aktivite ile geçiren çocuklarda, okul döneminin açılmasıyla, akademik uyumsuzluk ve isteksizlik görülmektedir. Fakat buna ek olarak, yaz tatilini yoğun bir biçimde ders çalışmakla geçiren çocuklarda da, okul döneminde bıkkınlık ve yorgunluk gözlenmektedir. Bu nedenle çocuğun akademik dönemi göz önüne alınarak hazırlanacak tatil programı, dinlenmeyi, eğlenmeyi ve sosyal aktiviteyi ön planda tutarak, gerekli akademik donanımı da kapsayacak biçimde olmalıdır” diye konuştu.

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2017 Pazartesi 10:59
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