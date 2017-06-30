Tatil cennetini alevler sardı

Edinilen bilgiye göre, saat 10.00 sıralarında Alanya’nın Sapadere Kanyonu’ndaki ormanlık alanda başlayan yangın devam ediyor. Rüzgarın da etkisiyle büyüyerek devam eden orman yangını nedeniyle Sapadere, Beldibi ve Apardı Mahallelerinde bulunan 150 ev boşaltıldı. Yangın nedeniyle Sapadere Cinalılar mevkiinde 2, Apardı Mahallesi’nde 3 ev yandı. Beldibi Mahallesi’nde de evlerin yandığı fakat ekiplerin bölgeye ulaşamadığı ifade edildi.

Yangın, yön değiştirerek Gazipaşa’nın Yeniköy Mahallesi’ne yönelirken, 6 helikopter, 5 uçak, 34 arazöz, 60 itfaiye aracı ve yok sayıda orman işçisinin çalışmaları devam ediyor.