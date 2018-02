Tatil bitiyor, okul fobisine dikkat!

İstanbul Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ayşe Esra Aslan’a göre; çocuğun okula gitmek istememesinde okul kavramının yanlış anlatılması, ebeveyne bağlanma, öğrenme güçlüğü gibi birçok neden olabilir. Özellikle ilkokuldaki minikler tekrar okula gitmek istemeyerek ailelerini zorlayabiliyor. İstanbul Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Esra Aslan’a bunun altında yatan nedenleri ve çözüm olarak ailelerle öğretmenlerin neler yapabileceğini anlattı.

Prof. Dr. Aslan’a göre çocuğun okula gitmek istememesinde okul kavramının yanlış anlatılması, ebeveyne bağlanma, öğrenme güçlüğü gibi birçok neden olabilir. Bu çocuklar bireysel değerlendirilmeli, okul psikoloğu ya da pedagogdan destek alınmalı.

NEDEN GİTMEK İSTEMEZLER?

Niye okula gitmek istemediğinin cevabı her çocuk için farklıdır. Çocuğun kafasındaki kavramlaştırma önemli. Okul ona nasıl tanıtıldı? Çocuk okula gidinceye kadar geçen dönemde büyükler çocuğa ne anlatıyorlar? Önce bu tespit edilmeli. Doğru ve iyi bilgilendirmek gerekiyor. Çocuğa ne bilgi verildiyse o bilgiyi biriktiriyor, unutmuyor. Okula gidip gitmemek meselesinin arkasında ikinci bir neden, çocuğun ebeveyne bağlanması olabilir. Onun kişiliğinin oluşturulmasında 4-5 yaşa gelinceye kadar kademeli olarak anneden, babadan ya da bakıcı kişi kimse ondan özgürleştirilmesi lazım. Bu özgürleştirmede güven kazandırmak, bazı şeylerin nasıl yapılacağını öğretmek var. Bir de bugün söyleyip, ertesi gün vaatte bulunduğunuz şeyi yapmıyorsanız size ve dünyaya karşı güvenini kaybediyor. Anne ve baba tutarlı olmalı.

DİSİPLİN YÖNTEMİ ÖNEMLİ

Bazı çocuklara her istediğini yapabilirsin, özgürsün deniyor. Böyle bir şey yok. Bu da yanlış. Çocuğa verilen disiplin yöntemi önemli. İç disiplini gelişti mi? Yemek ve uyuma saati, kurallar, kurallara uymadığı zamanki yaptırımlar gibi konularda mutlaka çocuğa belirli bir disiplin verilmiş olması gerekiyor. Okul kurallı ve paylaşılan bir yer. Bir sınıf hakimiyeti var. Öğretmenin söylediğine tabi olmak zorundasınız. Çocuk önceden hiç disiplin almadığı için her istediği yapılan, her istediği alınan çocuklar okula başladığında tuhaf bir tablo oluşturuyor. Böyle bir kriz yaşanıyorsa, çocuğu zorlamadan bir alan uzmanının, okul psikoloğu ya da pedegogun çocuğu incelemesi gerekiyor. Aileyle görüşmesi, okula gitmeme istediğini çözmesi gerekiyor. Ona göre aileye yönlendirme vererek, çocuğa o güveni sağlayarak korktuğu şey neyse ya da disiplinsizlikse bu tedavi edilmeli.

ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLABİLİR

Diğer neden ise özgül öğrenme güçlüğü dediğimiz, çocuğun normal arkadaşlarıyla öğrenmesini engelleyecek bir etken olabilir. Harfleri, rakamları algılayamıyordur. Her bir nedenin tedavisi ayrı. Aileyle birlikte okul rehberlik servisi ve uzman işbirliğiyle bu çocuk tekrar adapte edilebilmeli.

ÖĞRETMEN ÖDÜL YÖNTEMİNİ UYGULAYABİLİR

Öğretmen disiplini koymaya çalışıyor. Doğru davranış için sınıfı da işin içine katıyoruz. Örneğin, öğretmen öğrenciye diyor ki, “Sen bunu yaptığın zaman arkadaşların da rahatsız oluyor. Bunu yapınca öğrenemiyorsun ve geri kalıyorsun.” Akran rehberliği dediğimiz bir şey de yapıyoruz. Daha sabırlı ve öğretebilecek çocuklar var. Onunla birlikte, “Sen arkadaşının defterine yazmasına yardım et, notlarını geçirebildi mi takip et” şeklinde bir çocuğun diğerinin öğrenmesine yardımcı olması sağlanabilir. İyi yaptığı her adıma, bir çizgi bile çizse onu ödüllendiriyoruz. Örneğin sınıf, arkadaşına puan veriyor. Öğretmen, “Bugün arkadaşınız çok uslu durdu, dersi dinledi, bizimle birlikteydi. Arkadaşınız için gülen yüz mü ağlayan yüz mü verelim” diyor. Arkadaşları onun hoşuna gidebileceği bir şey yapıyor. Hürriyet