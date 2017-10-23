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Tatbikatlar aralıksız sürüyor

TSK tarafından, Irak Silahlı Kuvvetleri birliklerinin de katılımıyla yürütülen tatbikat aralıksız sürüyor.

23 Ekim 2017 Pazartesi 14:17
Tatbikatlar aralıksız sürüyor

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı yakınlarında 18 Eylül'de başlatılan tatbikat devam ediyor.

Irak sınırındaki Habur Sınır Kapısı'na yaklaşık 3 kilometre mesafede tır parkının karşısındaki alanda 7. Kolordu Komutanı Tümgeneral Sinan Yayla'nın sevk ve idaresinde, 28. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kurumahmut'un emir komutasında yürütülen tatbikat, Irak Silahlı Kuvvetleri birliklerinin katılımıyla müşterek sürüyor.

Tatbikat alanında zırhlı araçlar manevra yaptı, askerlere eğitim verildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, TSK tarafından 18 Eylül'de Silopi/Habur bölgesinde başlatılan tatbikatın 26 Eylül'de üçüncü safhasına geçildiği, tatbikatın bu safhasının bölgeye intikal eden Irak Silahlı Kuvvetlerine bağlı birlik ve unsurların da katılımıyla müşterek yürütüleceği bildirilmişti.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2017 Pazartesi 14:17
  1. Silopi
  2. tatbikat
  3. TSK
  4. Anadolu Ajansı
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