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Tatbikat sırasında askerin yaşadığı talihsiz an

Meksika'da askeri tatbikat sırasında uçağın arka kapağından atlayan paraşütçü statik ipin takılması üzerine saatte 350 kilometre hızla giden uçağa asılı kaldı.

21 Ekim 2017 Cumartesi 22:19

Meksika'da bir askeri tatbikat sırasında uçağın arka kapağından atlayan paraşütçü asker statik ipin takılması üzerine saatte 350 kilometre hızla giden uçağa asılı kalmış. Bağırarak uçaktakilerden yardım isteyen ve bir süre sonra uçağa çekilen paraşütçünün tedavi altına alındığı bildirildi.

Haber Tarihi: 21 Ekim 2017 Cumartesi 22:19
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