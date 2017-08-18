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Tatar Ramazan lakaplı şahıs "ne bakıyorsun" kavgasında öldürüldü

Gaziantep’te iki kişi arasında çıkan "Ne bakıyorsun" kavgasında Tatar Ramazan lakaplı vatandaş öldü

18 Ağustos 2017 Cuma 18:57
Tatar Ramazan lakaplı şahıs "ne bakıyorsun" kavgasında öldürüldü

İddiaya göre, Gaziantep’in Şahinbey ilçesine bağlı Deniz Mahallesi’nde bulunan bir fırında çalışan yakınını ziyarete giden Tatar Ramazan lakaplı Ramazan Bakar, bir süre fırının karşısındaki evi izledi. Bu esnada Ramazan Bakar’ın evini gözlediğini fark eden Şaban T. balkona çıkarak, Ramazan Bakar’a, "Ne bakıyorsun lan" diye bağırmaya başladı. Aralarında çıkan tartışma üzerine balkondaki Şaban T. belinden çıkardığı silahı gösterdi. Bunun üzerine Ramazan Bakar evine gitti. Pompalı tüfeğini alarak geri dönen Ramazan Bakar, balkondaki Şaban T.’ye ateş açtı. Şaban T.’nin de karşılık vermesi üzerine kavga silahlı çatışmaya döndü.

Olayda Tatar Ramazan lakaplı Ramazan Bakar ağır yaralanarak özel bir hastaneye kaldırıldı. Ramazan Bakar hastanedeyaşamını yitirdi. Olayın ardından ise Şaban T. kaçarak kayıplara karıştı. Polis, Şaban T.’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olay yerinde bir adet tabanca ve bir adet pompalı tüfek ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2017 Cuma 18:57
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