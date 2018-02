Taşların, kayaların hükümranlığında bir şehir, Nevşehir!

YENİ AKİT / AHMET CAN:İç Anadolu bölgesinin gözdesi... 'Muşkara' adlı bir köy iken, şehir halini almaya başlayan ve 18. yüzyılda Osmanlıca 'yeni kent' anlamına gelen 'Nevşehir' adını alan güzel şehir! Kış aylarında turistlerin ve tatilcilerin akınına uğramadığı için, hiç olmayacağı kadar sakin. Karların üzerine doğan kış güneşinin parlaklığı, kara teslim olmuş bu şehri daha da güzelleştiriyor. Şiddetli soğuğa rağmen insanı kucaklayan, içini ısıtan, sarıp sarmalayan bir mimari... Başımızı çevirdiğimiz her yer bir fotoğraf karesi, her karesiyle antik bir kent...

İnsanı bulunduğu yüzyıldan alıp balonla geçmişe götürüyor. Şehir merkezinin şekilsiz beton binalarına inat, heybetli konaklar yükseliyor burada. Ürgüp'deki 'Asmalı Konak' da buradaki yüzlerce konaktan sadece biri...

Bir dönem, dizi çekiminde kullanılan çok eski bir yapı. Kafe ve otel olarak kullanılan, modernlikle çirkinleştirilmiş konaklara inat, çok asude bir mekan. Necip Fazıl'ın deyimiyle 'duvarları sünger gibi ahuzar içmiş bir kasvet ocağı'... Müze olarak da kullanılan bir konak. Zaten buranın bir şehir olduğu, yalnızca kafelerden ve otellerden anlaşılıyor. Zamanda yolculuk yapıyoruz sanki. Karların ortasında develer, atlar... Doğal aşındırmaların sonucunda oluşan kaya blokları. İçleri oyularak kullanılan, müze haline dönüştükten sonra da çevre düzenlemesi yapılarak geziye uygun hale getirilen açık hava müzeleri. Ürgüp açık hava müzesi, Göreme açık hava müzesi, Zelve açık hava müzesi, Avanos, Paşabağı, üç güzeller, peri bacaları, kaleler, kiliseler ve seyir alanlarıyla görsel bir şölen... Taşlar, kayalar bu kadar hayranlık uyandırır mı insanda? Kış ayları dışında yapılan balon turları, şehir halkının önemli bir kısmının geçim kaynağı.

Çömlekçilik ve el sanatları da çok gelişmiş. Ve Kapadokya yeraltı seramik müzesi... Güray müze... Yeraltında gizlenmiş muhteşem bir hazine. Bambaşka bir dünya. Atölyesiyle, tarihi eserleriyle, hatlarıyla, çinileriyle, çömlekleriyle, resimleriyle sizi sanata doyuruyor. Dönüş yolunda tekrar geleceğimize ve kar yüzünden göremediğimiz yerlere gideceğimize kendi kendimize söz verdiğimiz şehir! Nevşehir!

