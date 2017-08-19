Taşköprü’de en iyi sarımsaklar seçildi

Taşköprü Belediyesi tarafından düzenlenen Sarımsak Üreticisi Yarışması’na 66 üretici katılırken Buzağı Yetiştiricisi Yarışması’na da 18 buzağı yetiştiricisi ile 33 kuzu yetiştiricisi katıldı. Taşköprü Kapalı Pazar Yeri’nde gerçekleşen yarışmaya Taşköprü Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel, Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, Taşköprü Tarım İlçe Müdürü Mesut Şallı, Taşköprü Ziraat Odası Başkanı Murat Çelik, üreticiler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Sarımsak Taşköprü İçin olmazsa olmaz”

Programın açılış konuşmasını yapan Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, "Sarımsak, Taşköprü için olmazsa olmaz. Geçtiğimiz yıllarda Taşköprü sarımsağına coğrafi işaret alarak hak ettiği yere gelmesi için büyük gayret gösterdik. Bundan sonra ise Taşköprü topraklarında yabancı tohumlu sarımsakların ekilmesinin önüne geçmek adına hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bu konuda üreticiye de büyük görev düşüyor. Mahsulünün gelecekte yok olmaması için rant uğruna bu işi yapanlara hep birlikte dur demeliyiz" dedi.

Taşköprü Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel ise Taşköprü Sarımsak Festivali’nin 31 yıldır en iyi yerlere geldiğini belirterek festivalin ilçenin tanınmasına ve Taşköprü sarımsağının hak ettiği yere gelmesinde büyük yeri olduğunu ifade etti.

En iyi sarımsak Çoroğlu köyünden

Birbirinden iri ve güzel sarımsakların yer aldığı yarışmada 5 numaralı sarımsağı ile Alatarla köyünden Yusuf Yıldırım birinci, 63 numaralı sarımsağı ile Çoroğlu köyünden Murat Yıldırım ikinci, 60 numaralı sarımsağı ile Kızılcaören köyünden Mehmet Acar üçüncü, 51 numaralı sarımsağı ile Alatarla köyünden Ahmet yıldırım dördüncü ve 54 numaralı sarımsağı ile Donalar köyünden Satı Alpan beşinci oldu. 2017 yılının en iyi sarımsak üreticisi seçilen Alatarla köyünden Yusuf Yıldırım, 1 yıllık emeğinin sonucu olarak yetiştirdiği sarımsakların birinci seçilmesinden dolayı sevinç yaşadığını belirterek yarışmaya emeği geçenlere teşekkür etti.

Öte yandan 2017 yılının En İyi Buzağı ve Kuzu Yetiştiricisi Yarışmalarında da dereceye girenlere ödülleri teslim edildi.