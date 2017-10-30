Taşkent metro hattının inşasına başlandı

Jahon haber ajansından bildirilen habere göre 2017-2021 yılları arasında yapılması tasarlanan proje beş aşamalı olarak uygulanacak. İlk aşamada Dostluk istasyonu şehrin en büyük Kulyuk pazarına bağlanacak. Bu hattın uzunluğu 11 kilometre olacak ve hat boyunca sekiz istasyon inşa edilecek.

İkinci aşamada, Kulyuk pazarından devam eden hat Almazar metro istasyonuna bağlanacak. Üçüncü aşamada Almazar – Beruni, daha sonra Beruni- Bodomzor ve en sonunda Bodomzor –Dustlik hatları inşa edilecek.

Habere göre, Özbekistan Cumhurbaşkanı ilgili yetkililere 2020 yılına kadar bu metro hattının tamamlanması için talimatları verdi.