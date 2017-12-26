Taşeronların beklediği haber geldi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, taşeron işçilerin kadro başvurularının 2 Ocak'ta başlayacağını açıkladı. 4 Aralık ve öncesinde taşeron şirketin çalışanı olan taşeron işçiler, kadroya geçmek için 2 Ocak 2018’den başlamak üzere 10 gün içinde ilgili kuruma başvuruda bulunacak.

Şartları taşıyanların yazılı, sözlü ya da uygulamalı sınava alınması, sınavda başarılı olanların kadroya alınması işlemleri 2 Nisan 2018 tarihine kadar sonuçlandırılacak.

ÖNCE SINAV, SONRA GÜVENLİK SORUŞTURMASI

Taşeron işçilerin kadroya alınmasında yaş ve eğitim seviyesi şartı aranmayacak. Kadroya geçmek isteyen taşeron işçiler öncelikle çalıştıkları kurumlara başvuruda bulunacak, başvuruların ardından yapacakları işle ilgili bir sınava tabi tutulacak.

Sınavda başarılı olanlar, güvenlik soruşturmasının ardından bulundukları iş yerlerinde kadrolu çalışmaya başlayacak. Emekli olup kamuda taşeron işçi olarak çalışanlar, emekli statüsünde oldukları için kadro imkanından faydalanamayacak.

Kadroya kavuşacak işçiler mevcut ücretleriyle çalışmaya devam ederken tayin hakları bulunmayacak. Buna karşın işçiler sahip olacakları 52 günlük ilave tediye (ikramiye) sayesinde 2 aylık ücretlerine yaklaşan fazladan kazanca sahip olacak. Bu işçilerin ücretlerine sonraki dönemde dahil olacakları toplu iş sözleşmeleriyle artışlar yapılacak. Maliye Bakanı Naci Ağbal, taşeron düzenlemesine ilişkin olarak, "Şu anda yaklaşık bir milyonun üzerindeki personel çalıştırmasına dayalı hizmet alkımı ihalesi çerçevesinde çalışan insanlarımız var. Bu düzenlemenin yılbaşından önce çıkmasını istiyorlar. Şu anda taşerondan kamuya geçişle ilgili Çalışma Bakanımızla birlikte iki Bakanlık yoğun bir şekilde çalışıyor. Hemen hemen çalışmalar teknik olarak tamamlandı. Ana parametrelerle ilgili kararlar oluşturuldu. İnşallah bütün taşeron yanında çalışan vatandaşlarımıza bekledikleri, bir an önce hayata geçmesini istedikleri düzenlemeyi yılbaşından önce hayata geçireceğiz" ifadesini kullandı.