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Taşeronda yeni gelişme! Bakanlık açıkladı

Kadro için akıl hastalığı olmaması gerektiği şartını okuyan taşeron işçiler sağlık raporu almak için harekete geçti. Ancak rapor gerekmediği, beyanın yeterli olduğu açıklandı.

08 Ocak 2018 Pazartesi 07:06
Taşeronda yeni gelişme! Bakanlık açıkladı

Resmi Gazete’de 1 Ocak’ta yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile taşeron işçilerin kadroya geçirilmesine ilişkin bazı şartlar kafalarda soru işareti bıraktı. “Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmaması” şartını okuyan işçiler sağlık raporu almak için sağlık ocaklarına akın etti. 

Konu ile ilgili açıklama yapan Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Genel Sekreteri Dr. Hakan Uzun, taşeron işçilerin kadroya geçirilmesi işlemleri için sağlık raporuna gerek olmadığını belirterek “Bu süreçte taşeron işçi kardeşlerimizin devlet memurluğuna geçebilmek için teslim edeceği evrak, sadece ilgi yazı ekinde yer alan başvuru formu olup, kişinin sağlıklı olduğunu beyan etmesi yeterlidir” dedi.

Uzun, taşerona kadro verilmesine ilişkin düzenlemenin KHK ile çıkmasından sonra işçilerden istenen “sağlık raporu” konusunda anlaşmazlıklar yaşandığına dikkati çekti. Taşeron işçilerin kadroya geçeceği kurum ve kuruluşların bazı evraklar istediğini belirten Uzun, “Bu evraklardan biri sağlık raporu idi. Bazı kurumlar vatandaşlardan ‘akıl sağlığı yerindedir’, bazı kurumlar ise ‘işe giriş’ raporu için vatandaşlarımızı aile hekimlerine yönlendirdiler. Aile hekimleri de bu raporların istenmesinin mevzuata uygun olmadığını dile getirdi” dedi.

Başvuru formu yeterli

Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğe rağmen, rapor için ısrarcı davranan kurum ve kuruluşların işçilerle aile hekimlerini karşı karşıya getirdiğini vurgulayan Uzun, “Bu durum hem vatandaşa hem de aile hekimlerine gereksiz iş yükü yükleyerek, sağlıkta şiddete sebep olmaktadırlar” dedi. Yöneticilerin bireysel görüşlerle değil kanun ve yönetmeliklere göre davranmasını gerektiğini belirten Uzun, “Bu süreçte taşeron işçi kardeşlerimizin devlet memurluğuna geçmek için teslim edeceği evrak, sadece ilgi yazı ekinde yer alan başvuru formu olup kişinin sağlıklı olduğunu beyan etmesi yeterli” diye konuştu.  

Resmi açıklama geldi

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün 06.01.2018 tarihli resmi yazısında da “İlgili mevzuat hükümleri uyarınca işçi statüsüne geçiş başvurularında başvuru sahiplerinin sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmasına engel durumu olmadığına ilişkin beyanların yeterli olup, tek hekim raporu almaları gerekmemektedir” denildi. 

Haber Tarihi: 08 Ocak 2018 Pazartesi 07:06
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