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Taşerona kadro verilecek mi? İşte masadaki teklifler…

Taşeron işçilere devlet güvencesi vermek için çalışmalar sürüyor. Peki, düşünce ne? Hangi aşamaya gelindi.

23 Ekim 2017 Pazartesi 07:07
Taşerona kadro verilecek mi? İşte masadaki teklifler…

Ülkemizde faaliyet gösteren taşeron işçilere büyük ihtimal ile kadro verilmeyecek yerine sözleşme yapılacak. Taşerona kadro sürecinde masada görüşülen tüm formüller. Şu anda üniversite mezunu adaylar dahi kamu kurumlarına artık sözleşmeli olarak atanıyor yani kadrolu memur alımları neredeyse sona erdi. Bu sebepten dolayı taşeron işçilere kadro yerine üçer yıllık sözleşmenin yapılması bekleniyor. Taşerona kadro konusunda masada bir çok formül bulunmaktadır.

İlk olarak kamuya 4E ya da farklı bir isimde statünün getirilmesi ve tüm işçilerin bu statüye alınması bekleniyor, ikinci olarak kamuya bağlı farklı bir kurumun kurulması ve taşeron işçilerin bu kuruma alınarak buradan ilgili bakanlıklara ya da belediyelere sevk edilmesi bekleniyor. Bunlar şu ana kadar sızan bilgiler arasında yer almakta olup taşerona kadro, taşerona kadro yasası ve taşerona kadro ya da devlet güvencesi ne zaman verilecek sorularının yanıtları geldikçe sizlerle paylaşacağız.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2017 Pazartesi 07:07
  1. Taşerona
  2. kadro
  3. sözleşme
  • o mu bu şumuo mu bu şumu1 sa önce
    a) b) c) D) e) f) g) hangi şık hiç biri :))
  • YavuzYavuz1 sa önce
    Bir işyerinde yüzlerce binlerce Türkiye genelinde milyonlarca insanın hakkını rızkını üçbeş kişiye vermeye devam edin çok faydasını göreceksiniz bizden hatırlatması
  • OSMANOSMAN2 sa önce
    2 YILDIR OYALANIYORUZ, MAAŞ ARTMAYACAKSA , İŞ GÜVENCESİ OLMAYACAKSA,HİÇBİR ANLAMI YOK ZATEN , 1400 LİRA ASGARİ ÜCRETE ÇALIŞIYORUZ SENELERDİR ŞAKA GİBİ , YANIMIZDAKİ BİZLE AYNI İŞİ YAPAN MEMUR 3.000 , 3,500 TL ALIYOR, ARADA UÇURUM VAR, YAZIK GÜNAH. SÖZÜNÜZÜ TUTUN ARTIK...
  • mehmetmehmet2 sa önce
    Biz De Gece deme den çalişiyoruz osman sende gece dolaş gün düz dolaş ders yapma ne bedeva taşaronlara kadro gel yerim de çöp at gece hani bedeva mı yada gel taşaron maaşla gecimin yap işte bizim gerçek yüzü budur. çünkü bak butun devletler avrupa oldu biz osman gibi insanlarin yüzün de avrupaya giremedik... sen yapa biliyorsan sende taşaron ol kadro al...
  • OsmanOsman2 sa önce
    Kadro verilirse yanlış yaparsınız.iş güvencesi ve maaş artırması olur.siyaseti kullanıpkendini,karısını çocugunu işe veren var .hepsi kadro bekliyor ohne güzel.okumaya ne gerek var.
  • KartalKartal3 sa önce
    Öğretmenleride ,askerleride ,poliside kadrolu yapmayın. Sözleşmeli olsunlar
  • AbdullahAbdullah3 sa önce
    Yazdığınız yazıdan dolayı rahatsız olanlarane demeli!!!!
  • FarukFaruk4 sa önce
    Taşeronun Statüsü: O'mu? Bu mu? C şıkkı hiçbiri.
  • KPSSKPSS4 sa önce
    YA KPSSVE MÜLAKAT İLE HAK EDİP GİRENLERİN HAKLARINE OLACAKGÜNAHI NE .TEK SUÇU DAYISI VEYAKART VİZİTİ OLMAMASI MI .O ZAMAN KPSS KALDIRIN .
  • AldoAldo4 sa önce
    Koşa şartı neden yok
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