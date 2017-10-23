Taşerona kadro verilecek mi? İşte masadaki teklifler…

Ülkemizde faaliyet gösteren taşeron işçilere büyük ihtimal ile kadro verilmeyecek yerine sözleşme yapılacak. Taşerona kadro sürecinde masada görüşülen tüm formüller. Şu anda üniversite mezunu adaylar dahi kamu kurumlarına artık sözleşmeli olarak atanıyor yani kadrolu memur alımları neredeyse sona erdi. Bu sebepten dolayı taşeron işçilere kadro yerine üçer yıllık sözleşmenin yapılması bekleniyor. Taşerona kadro konusunda masada bir çok formül bulunmaktadır.

İlk olarak kamuya 4E ya da farklı bir isimde statünün getirilmesi ve tüm işçilerin bu statüye alınması bekleniyor, ikinci olarak kamuya bağlı farklı bir kurumun kurulması ve taşeron işçilerin bu kuruma alınarak buradan ilgili bakanlıklara ya da belediyelere sevk edilmesi bekleniyor. Bunlar şu ana kadar sızan bilgiler arasında yer almakta olup taşerona kadro, taşerona kadro yasası ve taşerona kadro ya da devlet güvencesi ne zaman verilecek sorularının yanıtları geldikçe sizlerle paylaşacağız.