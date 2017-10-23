Taşerona kadro verilecek mi? İşte masadaki teklifler…
Taşeron işçilere devlet güvencesi vermek için çalışmalar sürüyor. Peki, düşünce ne? Hangi aşamaya gelindi.23 Ekim 2017 Pazartesi 07:07
Ülkemizde faaliyet gösteren taşeron işçilere büyük ihtimal ile kadro verilmeyecek yerine sözleşme yapılacak. Taşerona kadro sürecinde masada görüşülen tüm formüller. Şu anda üniversite mezunu adaylar dahi kamu kurumlarına artık sözleşmeli olarak atanıyor yani kadrolu memur alımları neredeyse sona erdi. Bu sebepten dolayı taşeron işçilere kadro yerine üçer yıllık sözleşmenin yapılması bekleniyor. Taşerona kadro konusunda masada bir çok formül bulunmaktadır.
İlk olarak kamuya 4E ya da farklı bir isimde statünün getirilmesi ve tüm işçilerin bu statüye alınması bekleniyor, ikinci olarak kamuya bağlı farklı bir kurumun kurulması ve taşeron işçilerin bu kuruma alınarak buradan ilgili bakanlıklara ya da belediyelere sevk edilmesi bekleniyor. Bunlar şu ana kadar sızan bilgiler arasında yer almakta olup taşerona kadro, taşerona kadro yasası ve taşerona kadro ya da devlet güvencesi ne zaman verilecek sorularının yanıtları geldikçe sizlerle paylaşacağız.
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o mu bu şumu1 sa önce a) b) c) D) e) f) g) hangi şık hiç biri :)) Yavuz1 sa önce Bir işyerinde yüzlerce binlerce Türkiye genelinde milyonlarca insanın hakkını rızkını üçbeş kişiye vermeye devam edin çok faydasını göreceksiniz bizden hatırlatması OSMAN2 sa önce 2 YILDIR OYALANIYORUZ, MAAŞ ARTMAYACAKSA , İŞ GÜVENCESİ OLMAYACAKSA,HİÇBİR ANLAMI YOK ZATEN , 1400 LİRA ASGARİ ÜCRETE ÇALIŞIYORUZ SENELERDİR ŞAKA GİBİ , YANIMIZDAKİ BİZLE AYNI İŞİ YAPAN MEMUR 3.000 , 3,500 TL ALIYOR, ARADA UÇURUM VAR, YAZIK GÜNAH. SÖZÜNÜZÜ TUTUN ARTIK... mehmet2 sa önce Biz De Gece deme den çalişiyoruz osman sende gece dolaş gün düz dolaş ders yapma ne bedeva taşaronlara kadro gel yerim de çöp at gece hani bedeva mı yada gel taşaron maaşla gecimin yap işte bizim gerçek yüzü budur. çünkü bak butun devletler avrupa oldu biz osman gibi insanlarin yüzün de avrupaya giremedik... sen yapa biliyorsan sende taşaron ol kadro al... Osman2 sa önce Kadro verilirse yanlış yaparsınız.iş güvencesi ve maaş artırması olur.siyaseti kullanıpkendini,karısını çocugunu işe veren var .hepsi kadro bekliyor ohne güzel.okumaya ne gerek var. Kartal3 sa önce Öğretmenleride ,askerleride ,poliside kadrolu yapmayın. Sözleşmeli olsunlar Abdullah3 sa önce Yazdığınız yazıdan dolayı rahatsız olanlarane demeli!!!! Faruk4 sa önce Taşeronun Statüsü: O'mu? Bu mu? C şıkkı hiçbiri. KPSS4 sa önce YA KPSSVE MÜLAKAT İLE HAK EDİP GİRENLERİN HAKLARINE OLACAKGÜNAHI NE .TEK SUÇU DAYISI VEYAKART VİZİTİ OLMAMASI MI .O ZAMAN KPSS KALDIRIN . Aldo4 sa önce Koşa şartı neden yok