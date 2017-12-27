Taşerona 52 günlük ikramiye

4 taksitle ödenecek ikramiye brüt 4 bin 628 lira olarak hesaplanırken, bu tutar asgari ücretteki artışla yükselecek.Taşerona kadro düzenlemesi 1 milyonu aşkın işçiyi sevindirirken, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan ve 4D'li olacak 450 bin işçi ikramiyeye kavuşacak. 4 taksitte ödenecek yıllık 52 günlük ikramiye brüt 4 bin 628 lira olarak hesaplanırken, bu tutar asgari ücretteki artışla yükselecek.

Kamu kadrosuna geçecek olan taşeron çalışanlar için 2018 itibariyle başlayacak ikramiye uygulamasında, çalışanların ortalama maaşı 1.5 asgari ücret olarak hesaplanıyor. O da bugünkü rakamlara göre, net 2 bin 100 lira gibi bir rakama denk geliyor. Taşeron çalışanlara bu hesaplar doğrultusunda, brüt günlük 89 lira üzerinden 52 günlük ikramiye ödemesi yapılacak. Tüm yıl toplamı ise çalışan başına 4 bin 628 lira olacak. Asgari ücret 1 Ocak'ta artacağı için bu tutar da yükselecek. Taşeron düzenlemesinde kapsam dışında kalan KİT'lerdeki 50 bin işçinin de kadroya alınması için Türk-İş yetkilileri Başbakan Binali Yıldırım'dan destek isterken; Devlet Personel Başkanlığı, geçici işçilerin sözleşmeli personel statüsüne alınmasına ilişkin ayrıntıları netleştirdi. Buna göre, geçici işçiler 2 Ocak 2018'den itibaren 90 gün içinde bulundukları kurumlarda sözleşmeli personel statüsüne atanacak. Geçiş işlemlerinde herhangi bir başvuru alınmayacak ve sınav yapılmayacak. Geçici personel, tahsis edildiği teşkilat ve birimde geçici personel olarak yürüttüğü hizmetleri aynı şekilde yerine getirmeye devam edecek şekilde sözleşmeli olacak. Bu kapsamdaki personel yaşlılık, malullük aylığı hak almaya kazanıncaya kadar sözleşmeli personel olarak istihdam edilecek.

1 MİLYONU GEÇİYOR

Kamu (Kamu idareleri, özel bütçe kapsamındaki idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, SGK) 450 bin

Kapsama dahil edilen diğer özel bütçeli kuruluşlar 20 bin

Kamuda 12 aydan kısa süreli çalışan işçilerde çalışan alt işveren işçileri 50 bin

İl özel idareleri, belediyeler 450 bin

Mevsimlik işçiler hakkındaki düzenleme 23 bin

4C'den 4B'ye geçiş düzenlemesi 27 bin