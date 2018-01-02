Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Taşeron işçilerle ilgili bakanlık ve SGK’dan flaş açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından taşeron işçilere yönelik yazılı basın duyurusu yapıldı.

02 Ocak 2018 Salı 18:49
Taşeron işçilerle ilgili bakanlık ve SGK’dan flaş açıklama

SGK'den yapılan yazılı açıklamada, hizmet alım sözleşmeleri kapsamında çalıştırılan işçilerin, sürekli işçi kadrosu veya işçi statüsüne geçirilmesiyle ilgili düzenlemede "Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmaları" gerektiği hükmünün yer aldığı anımsatıldı.

Söz konusu hüküm doğrultusunda, kamu kurum ve kuruluşlarında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında çalıştırılanlardan kadroya geçiş sürecinde bu yönde belge istendiğinin belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu belge, sürekli işçi kadrolarına veya işçi statüsüne geçirilme başvurularının yapılacağı 10 günlük (2-11 Ocak) başvuru süresi içinde değil, sürekli işçi kadrosuna veya işçi statüsüne geçirilmeden önce ibraz edilecektir. Ayrıca, sigortalılık başlangıç tarihi, 'www.turkiye.gov.tr' adresi üzerinden alınacak SGK Tescil ve Hizmet Dökümü belgesi esas alınarak tespit edilebilecektir."

BİR AÇIKLAMA DA BAKANLIK'TAN GELDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, taşerondan sürekli işçi kadrosuna geçirilenlerden herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmadıklarına dair belge ibraz etmesi gerekenlerin bu belgeyi sürekli işçi kadrosuna veya işçi statüsüne geçirilmeden önce ibraz etmeleri gerektiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar"ın 01 Ocak 2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandığı hatırlatılarak, “Sürekli işçi kadrosu veya işçi statüsüne geçirilmede, hizmet alım sözleşmeleri kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin, ‘herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmaları’ gerektiği hükmüne yer verilmiştir” denildi.

Buna göre, kamu kurum ve kuruluşlarında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında çalıştırılan işçilerden, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmadıklarına dair belge ibraz etmesi gerekenlerin bu belgeyi, sürekli işçi kadrolarına veya işçi statüsüne geçirilme başvurularının yapılacağı 10 günlük (02/01/2018 - 11/01/2018 tarihleri arasındaki) başvuru süresi içinde değil, sürekli işçi kadrosuna veya işçi statüsüne geçirilmeden önce ibraz edecekleri bildirildi.

Açıklamada, “Ayrıca, sigortalılık başlangıç tarihi; www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden alınacak SGK Tescil ve Hizmet Dökümü belgesi esas alınarak tespit edilebilecektir” ifadeleri yer aldı.

Haber Tarihi: 02 Ocak 2018 Salı 18:49
  1. SGK
  2. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
  3. SGK Tescil ve Hizmet Dökümü belgesi
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Skandal çağrı! ABD ve AB'den ülkesini işgal etmesini istedi...
    1. Skandal çağrı! ABD ve AB'den ülkesini..
    2. Almanlar en çok polise güveniyor
    3. Yılın ilk işlem gününde tarihi rekor..
    4. 2017'de çenemiz düştü!
    5. Tam 850 yaşında ama...
    6. Milyonlarca vatandaşı işçiyi ve..
    7. ''Yemeklerine cesaret hapı katıyorlar''
    8. Anneden oğluna tepki: Çıkama inşallah..
    9. Türkiye’de ilk kez görüldü
    10. Dünyaca ünlü plajımız bu hale geldi
    11. Esed rejimine ağır darbe! Onlarca..
    12. Gölcük ihalesi iptal!
    13. Sömürü ile kazandıkları para yok oluyor
    14. Katiller adeta kendini şikayet etti
    15. İran'daki hareketlilik en çok o kenti..
    16. Malezya'dan tüm Müslümanlara açıklama
    17. Almanya'da herkes o camiye gidiyor
    18. Teröristlere ait 279 mezar açıldı!
    19. Taşeron işçilerle ilgili bakanlık ve..
    20. Galatasaray'ın yeni forveti açıklandı
    Trump'ın sözlerinin ardından İran'da gösterilerin seyri değişti
    Trump'ın sözlerinin ardından İran'da gösterilerin seyri değişti
    Gül’den dikkat çeken ziyaret… Peki yanında kim vardı?
    Gül’den dikkat çeken ziyaret… Peki yanında kim vardı?
    İran'da sıcak gelişme! Ruhani söz verdi
    İran'da sıcak gelişme! Ruhani söz verdi
    Suudi Arabistan'da petrol suyunu çekti! Tarihlerinde bir ilk...
    Suudi Arabistan'da petrol suyunu çekti! Tarihlerinde bir ilk...
    500 bin kişi çalıştırıyordu, Dünya devinin CEO'su ve ailesi feci kazada öldü
    500 bin kişi çalıştırıyordu, Dünya devinin CEO'su ve ailesi feci kazada öldü

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 01.01.2018
    AK Partili Çamlı: Rabbim ya beni Cumhurbaşkanı yapsaydı?
    AK Partili Çamlı: Rabbim ya beni Cumhurbaşkanı yapsaydı?
    Üzücü görüntü! Sadece 8 kişi uğurladı...
    Üzücü görüntü! Sadece 8 kişi uğurladı...