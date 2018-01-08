Taşeron işçilere çağrı merkezi

Yapılan açıklamada, “Çağrı merkezinde hukukçulardan oluşan uzman ekibimiz, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile getirilen düzenlemelerle ilgili işçilerin sorularını cevaplandırıp, muhtemel bilgi kirliliğine engel olmaya çalışıyor. Uygulama kapsamında hukukçularımız, hafta içi 08.30-24.00 saatleri arasında 0 312 417 80 02 ve 0 312 418 48 72 numaralı telefonlardan, çalışanlarla doğru bilgileri paylaşıyor” denildi.