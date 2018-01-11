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Taşeron işçiler için son gün

Kadroya geçme şartlarını karşılayan taşeron işçilerin 2 Ocak’ta başlayan 10 günlük yasal başvuru süresi bugün sona eriyor.

11 Ocak 2018 Perşembe 09:30
Taşeron işçiler için son gün

Kadro düzenlemesinin kapsamında yer almalarına rağmen bugün mesai bitimine kadar başvurmayanların kadroya geçiş hakları yanacak.

İTİRAZ HAKKI YARIN BAŞLIYOR

Başvuruların ardından, tespit komisyonu incelemesi ve hak sahiplerinin ilanının 12 Ocak-20 Şubat, ilana itirazların 21-23 Şubat, itirazların incelenmesi ve kesin listenin ilanının 24 Şubat-2 Mart, sınavın yapılmasının 3-22 Mart, sınav kuruluna itirazın 23-26 Mart, itiraz incelemesi ve kesin listenin ilanının ise 27-31 Mart tarihlerinde yapılması yönündeki tavsiye niteliğindeki takvim işletilecek. Tüm bu aşamaların ardından, 50 puanın üzerinde başarı sağlayan hak sahipleri 2 Nisan’a kadar topluca işçi kadrolarına geçirilecek.

 


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 11 Ocak 2018 Perşembe 09:30
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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