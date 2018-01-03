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Taşeron işçiler için başvuru süresi 11 Ocak'ta bitecek

Taşeron işçileri kadroya dahil etmek için yapılacak başvuruların süresi dün başladı. 10 günlük süre 11 Ocak’ta sona erecek.

03 Ocak 2018 Çarşamba 13:14
Taşeron işçiler için başvuru süresi 11 Ocak'ta bitecek

Diğer taraftan; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından, taşeron işçilerin kadroya geçirilme şartlarından olan, emekliliğe hak kazanmamış olmalarıyla ilgili belgenin, başvuru sürecinde değil, sürekli işçi kadrosuna veya işçi statüsüne geçirilmeden önce ibraz edileceğini duyurdu.
SGK’den yapılan yazılı açıklamada, kadroya geçmek için başvuru yapan taşeron işçilerinin daha önce emeklilik kayıtları olması halinde, müracaatlarının reddedileceği hatırlatılıp, “Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olma” şartına dikkat çekildi.

Söz konusu hüküm doğrultusunda, kamu kurum ve kuruluşlarında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında çalıştırılanlardan kadroya geçiş sürecinde bu yönde belge istendiğinin belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Bu belge, sürekli işçi kadrolarına veya işçi statüsüne geçirilme başvurularının yapılacağı 10 günlük (2-11 Ocak) başvuru süresi içinde değil, sürekli işçi kadrosuna veya işçi statüsüne geçirilmeden önce ibraz edilecektir. Ayrıca, sigortalılık başlangıç tarihi, ‘www.turkiye.gov.tr’ adresi üzerinden alınacak SGK Tescil ve Hizmet Dökümü belgesi esas alınarak tespit edilebilecektir.”


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 03 Ocak 2018 Çarşamba 13:14
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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