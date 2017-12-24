Bakan Sarıeroğlu'ndan taşeron işçi düzenlemesine ilişkin flaş açıklama
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, taşeron işçi düzenlemesine ilişkin açıklamada bulunarak, "450 bin işçi için herhangi bir şart yok" dedi.24 Aralık 2017 Pazar 12:19
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, taşeron işçi düzenlemesine ilişkin açıklamada bulundu.
Anadol Ajansı Editör Masası'na katılan Sarıeroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle;
Sayın Cumhurbaşkanımız açıklama yapmıştı. 450 bin kişi şuanda kamuda çalışan, 4 aşamalı çalışma yaptık.
Mahalli idarelerimizin birlikleri, kamuda mevsimlik geçici işçi olarak çalışan kardeşlerimiz, özelleştirme ile gelen kardeşlerimiz ile ilgili bir paket.
Merkezi bütçe ile düzenlemeleri kabul ettik. Bütçe çalışmaları sırasında görüşülen, herkesin görüşlerini paylaştığı herkes kapsama girmiş bulundu.
450 BİN KİŞİ SÜREKLİ İŞÇİ KADROSUNA ALINACAK
Atatürk Orman Çiftliği gibi TİGEM'ler ek bir listede görmüştür arkadaşlarımız. Düzenleme kapsamında 450 bin kişi şartsız, yaş kriteri olmadan, eleme anlamı taşıyacak hiçbir düzenleme olmadan kadroya geçecek. Kardeşlerimizin içi de rahat olsun.
Emekli olanlar dışında 450 bin kişi sınav olacak, hepsini inşallah kadrolu işçi olarak 4 (D) statüsündeki istihdamını sağlayacağız. Sınavı mevcut düzenleme gereği koyduk, eleme amaçlı değil.
Yaptığımız işin büyüklüğünü şöyle ifade etmem gerekiyor. Mevcutta 140 bin işçi çalışıyor. 450 bin işçiyi direkt sürekli işçi kadrolarına almış oluyoruz. Önemli ve büyük bir çalışma. Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.
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Atilla1 sa önce Sende ama laf etmişsin bu adamlara vereceği paranın fazlasını zaten komisyonculara ödüyorlardı yanlış olan yalan vaat herkesi aldık kamuda taşaron kalmadı diyorlar Kitler olduğu gibi duruyo bir kaç tanesini aldılar ayrım her yerlerine işlemiş MalcomX1 sa önce Alınmamış biri olarak yazıyorum sen her sözleşme dönemi tehditle tazminatından vazgeçtinmi? Peki fazla çalıştırılıp hakkını alamayıp söylemeye kalktığında susturuldunmu ? Sen akşam işinden evine gelip ertesi gün işine gidince çıkarıldın denip işsiz kaldınmı? KİT çalışanıyım bizde almadık ama o kadroya alınanlarda senin hiç bir hakkın yok onlar senelerce iliklerine kadar kanı emilen insanlar bu hakkı verene hakkını helal etmeyip oy vermek aynı ne farkın var ortada adeletsizlik varsa o oya kurban edicen bizede verileceği söylendi verilmedi bu partiden başka oartiye oy vermedim kimseden iş dilenmedim ama bu ayrıma bunca oyuna onlar gibi yapıp adam yerine koymucan oy vermicen Cumhurbaşkanını seviyom diyede altaki milyonlarca kan emiciye oy vererek yol açmam sınavamı girdin bende sınavla girdim ama bak elde var kocaman hiç alınan garibanlarada laf etme hakkın yok sen sıcak evinde ders çalışırken o insanların çoğu soğuk sıcak demeden her işte çalıştırıldılar abdullah2 sa önce Düpedüz haksızlıktır bu yapılan. Bazı kardeşlerimiz üniversite okuyup harıl harıl sınava giriyor ve atanamıyor. Bu yapılan şimdi nedir ? Kul hakkıdır. Olmadı bu sefer. Sırf oy için yapılan bir hamle ise çok adaletsiz.Bu arada memur falan değilim.Referandum yapılması gerekir bence. Ciddi bir mesele. kpss olmadan memur olmamalı kimse. Umarım biri çıkar da mahkemeye verir bu olayı. fatih2 sa önce Kesinlikle yaniliyosun kimmis dayısı olan isim yaz İmparator3 sa önce Madem çok paramız vardı niye memura yüzde3.5 verdiniz. Mustafa5 sa önce Meclis tatilde...siz biraz daha bekleyin. Bakalim yeni yilda hangi yalanlarla cikacaklar yine karsimiza. Bu kandirilmis fetoculardan...Allah af etsin :)...barzaniyle el ele kursulere cikanlardan...rusvetcilerden sizde kandirilin. Herkes onlari kandirirken...onlarda akape secmenini kandirmaya devam ediyorlar. Saka gibisiniz Ahmet k.6 sa önce Sayın bakanım kit lerin bir kısmına var diğerlerine yok. Bu adalet mi? Benim içime sinmedi Halil karcı6 sa önce Kit Ler olarak kaç aydır kadro psikolojisiyle yatıp kalktık çoluk çocuğumuz bile bizden fazla bunu bekledi.Baba Parkem kúçük geliyor dedi .bekle kadro yüksek dedim .bey kiralar çoğaldı dedi hanım bekle kadroyu dedim. Kübra7 sa önce Biz yıllarca KPSS için emek verip havamızı alalım,atanamadığımız her sınav sonrası emeklerimiz uçsun.ama çalışıp para olarak karşılığını zaten alanlar hoop diye kadroya otursun.Hak mı reva mı? Vatan için yine oyumu vereceğim mecbur,daha iyisi yok şuan için çünkü.ama bu konuda ;bu hakkı verenede havadan alana da asla hakkımı helal etmiyorum aslaaa KerimKurtuluş8 sa önce KİT lerde çalışan onca insan bundan sonra daha beter günler gelicek okadar boşta kalan taşaronlar kitlere yüklenecek ve hakkımız daha fazla yenicek hükümet bu ayrımla KİT lerde çalışan personeli idam sehpasına çıkardı daha düşük daha zor şartlar kitlerdeki insanları bekliyor Allah hakkımızı alsın önce hükümetten sonrada taşaronlardan :(