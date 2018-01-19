‘Taşeron düzenlemesi KİT’lerle taçlansın’

Arslan, taşeron işçiliği çalışma hayatının en önemli sorunlarından biri olarak gördüklerini, bu sorunun çözülmesi için yıllardır büyük çaba harcadıklarını söyledi.

HAK-İŞ olarak taşeron işçilerin sorunlarını gündeme getirmeye yönelik önemli adımlar attıklarını vurgulayan Arslan, şunları belirtti:

“2014 yılında Türkiye’nin dört bir yanından gelen 6 bin taşeron işçisini Ankara’da buluşturduk. Bu önemli bir tarihtir. Çünkü o dönem taşeron işçiler sendikalı değildi, arkadaşlarımızın toplu sözleşme hakları yoktu, kıdem tazminatı ve izin haklarına sahip değillerdi. Onlar o tarihte Türkiye’nin ‘Kunta Kinte’leriydi, marabalarıydı. Tamamen taşeron şirketlerin merhametine bırakılmış arkadaşlarımızdı.”