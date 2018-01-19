‘Taşeron düzenlemesi KİT’lerle taçlansın’
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, taşeron işçilere kadro verilmesiyle Türkiye’deki emekçilerin büyük hayalinin gerçekleştiğini belirterek, “Geride kalan küçük orandaki arkadaşımızın sorunu da çözülerek bu düzenleme taçlandırılabilir. Bizim umudumuz ve beklentimiz, KİT’lerdeki arkadaşlarımızın da düzenlemeye dahil edilmesi” dedi.19 Ocak 2018 Cuma 09:17
Arslan, taşeron işçiliği çalışma hayatının en önemli sorunlarından biri olarak gördüklerini, bu sorunun çözülmesi için yıllardır büyük çaba harcadıklarını söyledi.
HAK-İŞ olarak taşeron işçilerin sorunlarını gündeme getirmeye yönelik önemli adımlar attıklarını vurgulayan Arslan, şunları belirtti:
“2014 yılında Türkiye’nin dört bir yanından gelen 6 bin taşeron işçisini Ankara’da buluşturduk. Bu önemli bir tarihtir. Çünkü o dönem taşeron işçiler sendikalı değildi, arkadaşlarımızın toplu sözleşme hakları yoktu, kıdem tazminatı ve izin haklarına sahip değillerdi. Onlar o tarihte Türkiye’nin ‘Kunta Kinte’leriydi, marabalarıydı. Tamamen taşeron şirketlerin merhametine bırakılmış arkadaşlarımızdı.”