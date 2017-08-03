Taşatan yolunda sona gelindi

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri daha öce Yeniköy, Gören, Kadıyakası, Erikli, Yassımuar, Samsa, Kadıyakası ve Gökbel Mahallelerinde Taşatan yolunun 30 kilometrelik kısmını asfaltlanmıştı. Kalan 10 kilometrelik yolda da çalışmalar devam ediyor. Çalışmaların bu ayın sonunda tamamlanması bekleniyor.

Taşatan ile Gökbel bağlanıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney, Taşatan yolunun Alanya ve Gündoğmuş halkının kullandığı mahalle ve yaylalarına gittiği önemli bir yol olduğunu belirtti. Güney, “Bu yolun yapılması yıllarca Alanya kamuoyunda konuşuldu. Yolun 13 kilometrelik bölümünü özel idare döneminde bizlerin girişimiyle asfaltlandı. Kalan kısmının 17 kilometresini de asfaltladık. Geriye 10 kilometre kaldı.Ekiplerimiz yolu asfalta hazır hale getirdi. Yeniköy bağlantısı olan 6 kilometreyi asfaltlıyoruz. Erikli, Yassımuar ve Kadıyakası arasındaki 8 kilometrelik bölümde asfalta hazırlık çalışması yapılıyor. Bu yıl toplam 14 kilometrelik bölümü asfaltlayacağız.Bizim amacımız Taşatan ile Gökbel’i bağlamak bu nedenle Yassımuarı, Samsa, Kadıyakası yaylalarından geçen bölümde genişletme çalışmaları yapıyoruz” dedi.