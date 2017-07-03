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Tasarruflu ampulünüz kırılırsa...

Kırılan tasarruflu ampulünüz zehirlenmelere yol açabilir.

03 Temmuz 2017 Pazartesi 15:55
Tasarruflu ampulünüz kırılırsa...

Tasarruflu ampulünüz kırıldığında bu önlemlere dikkat etmezseniz zehirlenebilirsiniz. İşte tasarruflu ampulünüz kırılırsa yapmanız gerekenler;

1.Derhal pencereyi açın ve odayı kırıklara basmadan terk edin.

2.En az 15 dk o bölgeden uzak durun ve ortamı iyice havalandırın..

3.Kırıklara ve civa partiküllerine çıplak el ile dokunmayın.

4.Kırıkları ve yerlere saçılan civa partiküllerini temizlemek için elektrik süpürgesini kullanmayın.Saçılan civa partikülleri elektrik süpürgesi ile ortama yayılarak solunum yoluyla zehirlenmelere yol açabilir.

5.Plastik eldiven takın ve yerdeki cam kırıklarını bir küreğin içine süpürün.Civa partiküllerini ise ıslak bir mendil veya yapışkan bant ile temizleyin.

6.Kürekle topladığınız kırıkları kilitli bir poşete atın ağzını iyice kapatın.

7.Plaastik torbayı evdeki çöp kutunuza atmayın.Belediyenin tehlikeli atıkları topladığı veya imha edildiği yere götürrün.

8.Kırık ampulden çıkan tozu solumamaya çalışın.

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2017 Pazartesi 15:55
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