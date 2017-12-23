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‘Tasarım vadisi’ geliyor

Özlü, Bakanlıkta düzenlenen, Türk Tasarım Danışma Konseyinin 17. toplantısına katıldı.

23 Aralık 2017 Cumartesi 10:26
‘Tasarım vadisi’ geliyor

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, işletmelerin tasarımla ilgili her türlü bilgi, veri, araştırma ve danışmanlık ihtiyaçlarını karşılayacak yapı ve merkezlerin yer alacağı Tasarım Vadisi kurmayı hedeflediklerini belirtti.

Türk Tasarım Danışma Konseyi’nin, 2009 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla kurulduğunu hatırlatan Özlü, konseyin tasarım farkındalığının artmasına önemli katkılar yaptığını söyledi.

Tasarım Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında, gelecek 3 yılda 23 eylem gerçekleştirmek üzere çalışmalar yürüteceklerini anlatan Özlü, “İşletmelerimizin tasarımla ilgili her türlü bilgi, veri, araştırma ve danışmanlık ihtiyaçlarını karşılayacak yapı ve merkezlerin yer alacağı Tasarım Vadisi kurmayı hedefliyoruz. Tasarım Vadisi bünyesinde kurulacak tasarım stüdyoları, Ulusal Tasarım Araştırma Merkezi, Tasarım Kütüphanesi gibi yapılar aracılığıyla tasarımcı ve sanayicilerin etkileşim içinde faaliyet göstermelerini amaçlıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Özlü, bu yıl Türk Tasarım Danışma Konseyi Onur Ödülü’ne, Moda Tasarımcısı Bahar Korçan’ın layık görüldüğünü belirterek, Korçan’ı tebrik etti.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 23 Aralık 2017 Cumartesi 10:26
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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