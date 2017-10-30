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Tasarım merkezi sayısı 100'ü buldu

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, Türkiye'de de son yıllarda bu alandaki fikir, proje ve çalışmalar için harcamaların arttığını söyledi.

30 Ekim 2017 Pazartesi 09:47
Tasarım merkezi sayısı 100'ü buldu

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, tasarım merkezlerine yönelik çalışmalar hakkında değerlendirmede bulundu.

Ar-Ge, inovasyon ve tasarım teşvikleriyle sanayisi desteklenen ülkelerin dünya rekabetinde üst sıralarda yer aldığına işaret eden Bakan Özlü, Türkiye'de de son yıllarda bu alandaki fikir, proje ve çalışmalar için harcamaların arttığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun" kapsamında sağlanan teşvik ve muafiyetlerin, ülkede özel sektörün Ar-Ge ve tasarım altyapısının oluşması bakımından büyük önem taşıdığının altını çizerek, "Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında faaliyet gösteren tasarım merkezi sayısı 100'e ulaştı. 100. tasarım merkezi belgesi, Denizli'de 12 personeliyle tekstil sektöründe tasarım faaliyetleri gerçekleştiren Nesa Tekstil Sanayi ve Tic. AŞ'ye verildi."

"Tasarım merkezleri 13 ilde, 22 sektörde faaliyette"

Türkiye'de 13 ilde, 22 sektörde tasarım merkezi belgesine sahip işletmenin faaliyette bulunduğunu dile getiren Bakan Özlü, "Bu merkezlerde 2 bin 112 tasarım personeli istihdam edilirken, bin 172 proje yürütülüyor. Tasarım merkezlerimiz, sürdürdükleri titiz çalışmalar neticesinde 72'si patent, 140'ı marka, 179'u tasarım olmak üzere çeşitli fikri ve sinai haklar da edindi" dedi.

Bakan Özlü, tasarım merkezi belgesi verilen işletmelere, tasarım projeleriyle ilgili harcamaları için; tasarım indirimi, gelir vergisi stopajı teşviki, sigorta primi desteği, damga ve gümrük vergisi i̇stisnası gibi avantajlar sunulduğuna da dikkati çekti.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2017 Pazartesi 09:47
  1. Bilim
  2. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü
  3. Ar-Ge
  4. Türkiye
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