Taş üstünde taş bırakmayan efsane su tabancası!

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Dünyanın en büyük Nerf silahını yapan eski NASA mühendisi Mark Rober'ın yeni projesi yeri göğü yıkan devasa bir su tabancası.
17 Ağustos 2017 Perşembe 20:28
Haber Tarihi: 17 Ağustos 2017 Perşembe 20:28
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devasa su tabancası
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