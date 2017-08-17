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Taş üstünde taş bırakmayan efsane su tabancası!

Dünyanın en büyük Nerf silahını yapan eski NASA mühendisi Mark Rober'ın yeni projesi yeri göğü yıkan devasa bir su tabancası.

17 Ağustos 2017 Perşembe 20:28
Haber Tarihi: 17 Ağustos 2017 Perşembe 20:28
  1. su tabancası
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