Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Taş düşmesine karşı tel örgü

Ordu’nun Fatsa ilçesi sahil yolunda onarım ve bakım çalışmaları karayolları tarafından devam ediyor.

03 Ağustos 2017 Perşembe 15:27
Taş düşmesine karşı tel örgü

Ordu-Samsun sahil yolu Bolaman Mahallesi Pelitdibi mevkisinde karayoluna taş düşmesini önlemek için karayolları ekibi tel örgü ile koruma çalışmaları yapıyor. Taş veya benzeri cisimlerin yola düşmesini engellemek ve trafiğin akışına engel olmaması için çalışmaların yapıldığını kaydeden yetkililer, “Tüm sahil yolunda bu çalışmaların yapılacağını belirttiler.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 15:27
  1. Ordu
  2. Samsun
  3. Fatsa
  4. Bolaman
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Barzani: Referandum bir araç, asıl hedefimiz...
    1. Barzani: Referandum bir araç, asıl..
    2. Akdeniz’de flaş gelişme! Alman..
    3. Resmen açıklandı: 2019'da..
    4. İstanbul’a çok önemli uyarı! ‘Çamaşır..
    5. İSPARK'larda yeni ödeme şekli
    6. Dink cinayetinde flaş karar!
    7. 2050'nin dev ekonomileri açıklandı:..
    8. Haydar Baş: Mustafa Kemal hem seyyid..
    9. Bir askerimizin hayatını kurtarmıştı!..
    10. CHP yine AYM'ye gidiyor!
    11. İşte Engin Noyan'ın yeni adresi!
    12. ABD az önce resmen duyurdu… TIR’lar..
    13. Abdülhamid Han hakkında yanlış..
    14. Başkan Akdoğan çalışmaları yerinde..
    15. Çaldıran Belediyesinden okul bakımı
    16. İstanbullular dikkat! Yarın geliyor, 6..
    17. Develi’de trafik kazası: 10 yaralı
    18. Yenidoğan Mahallesinde asfalt..
    19. Ehliyetsiz sürücü kaza yaptı: 3 yaralı
    20. Malatya’da klima satışları patladı
    PKK, O kente girişleri yasakladı...
    PKK, O kente girişleri yasakladı...
    Yıldırım saygı duruşunda Fatiha okudu
    Yıldırım saygı duruşunda Fatiha okudu
    Karamollaoğlu'ndan sert tepki: Hakikatten buna şaşırıyorum
    Karamollaoğlu'ndan sert tepki: Hakikatten buna şaşırıyorum
    Normalde olması imkansız ama bu sefer kesin gözüyle bakılıyor…
    Normalde olması imkansız ama bu sefer kesin gözüyle bakılıyor…