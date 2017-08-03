Taş düşmesine karşı tel örgü

Ordu-Samsun sahil yolu Bolaman Mahallesi Pelitdibi mevkisinde karayoluna taş düşmesini önlemek için karayolları ekibi tel örgü ile koruma çalışmaları yapıyor. Taş veya benzeri cisimlerin yola düşmesini engellemek ve trafiğin akışına engel olmaması için çalışmaların yapıldığını kaydeden yetkililer, “Tüm sahil yolunda bu çalışmaların yapılacağını belirttiler.