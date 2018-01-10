Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Tartıştığı kız arkadaşının gözü önünde kafasına sıktı

Bilecik'te kız arkadaşıyla tartışan şahıs arabasından inerek arkadaşının gözü önünde kafasına tabanca ile ateş etti. Ağır yaralanan şahıs tedavi altına alındı.

10 Ocak 2018 Çarşamba 10:34
Tartıştığı kız arkadaşının gözü önünde kafasına sıktı

Olay, Bilecik merkez Ertuğrul Gazi Mahallesi Ormancılar Sokak üzerinde meydana geldi. İddialara göre; 11 EE 856 plakalı hafif ticari aracıyla 75. Yıl Parkı önünden hastane istikametine gitmekte olan Musa Yücel, bilinmeyen bir nedenden dolayı araç içerisinde bulunan kız arkadaşı ile tartışmaya başladı. Bu esnada yanındaki kız arkadaşı aracın el frenini çekerek, aracı durdurdu. Araçtan inen bayanın ardından Musa Yücel da araçtan indi.

BİR ANDA KAFASINA SIKTI

Yaya kaldırımında tartışmaya devam eden ikiden Yücel, bir anda yanında tabancayı kafasına dayayarak bir el ateş etti. Kanalar içinde kalan Yücel, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yanındaki bayan ise; olay karşısında şoka girdi. Bölgede geniş çaplı önlemler alınırken, Olay Yeri İnceleme ekipleri sokağın giriş çıkışını kapattı.
Öte yandan olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 10 Ocak 2018 Çarşamba 10:34
  1. bilecik
  2. tartışma
  3. intihar
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bill Gates servetini nereye harcayacağını açıkladı
    1. Bill Gates servetini nereye..
    2. Topraksız tarımda teknoloji devri
    3. Süper Lig’de seyirci ortalaması yüzde..
    4. Camiler için skandal talimat: Yakın..
    5. Kar kalınlığı da cepten öğrenilecek
    6. Persie koptu gidiyor!
    7. Cihazınızı dokunmatik yapmak elinizde
    8. Hudut Kartalları 1 yılda 20 bin kaçak..
    9. Wilders'in adayından camileri yakma..
    10. Sadece bir takımdan teklif geldi
    11. O il için deprem uyarısı: Her an..
    12. Grip olan herkesin kullandığı o ilaçta..
    13. Yeni dönem başladı! İndi-bindi 20 lira
    14. Nano teknolojik diş macunu: Misoka
    15. Tartıştığı kız arkadaşının gözü önünde..
    16. Hamaney kendini makamına layık görmüyor
    17. DEAŞ'lı teröristi sildiği fotoğraf..
    18. Kahraman otobüs şoförü, bayılan genci..
    19. Galatasaray'dan Bruma bombası
    20. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan 10..
    50 milyon liralık AVM zararına satıldı
    50 milyon liralık AVM zararına satıldı
    ''Durmazlarsa Kızıldeniz'i kapatacağız''
    ''Durmazlarsa Kızıldeniz'i kapatacağız''
    'Benim babam senin babana 20 milyar dolarlık...'
    'Benim babam senin babana 20 milyar dolarlık...'
    Fransa'dan küstah 'PKK' hamlesi!
    Fransa'dan küstah 'PKK' hamlesi!
    Uluslararası ajanslar ‘acil’ koduyla geçiyor… Beklenen oldu!
    Uluslararası ajanslar ‘acil’ koduyla geçiyor… Beklenen oldu!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 07.01.2018
    Türkiye’de 44 yıldır böylesi görülmedi… Korkutan harita paylaşıldı… Tehlike büyüyor!
    Türkiye’de 44 yıldır böylesi görülmedi… Korkutan harita paylaşıldı… Tehlike büyüyor!
    Türkiye düşmanları çıldıracak, yeni hamle
    Türkiye düşmanları çıldıracak, yeni hamle