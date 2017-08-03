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Tartıştığı kardeşini bıçaklayarak ağır yaraladı

Adana’da, 31 yaşındaki bir kişi abisi tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı.

03 Ağustos 2017 Perşembe 10:01
Tartıştığı kardeşini bıçaklayarak ağır yaraladı

Edinilen bilgiye göre, olay, Seyhan İlçesi Gülpınar Mahallesi 37012 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, abi Savaş A. ile kardeşi Koray A. (31) aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle abi Savaş A. cebindeki bıçağı çıkartıp kardeşi Koray A.’yı bıçakladı. Koray A. aldığı bıçak darbesiyle kanlar içinde yere yığılırken, abi Savaş A. olay yerinden hızla ayrıldı.Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.Koray A. sağlık ekiplerince Adana Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesine kaldırılırken, durumun ağır olduğu öğrenildi.

Polis, kardeşini ağır yaralayan abiyi arama çalışmalarına devam ediyor.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 10:01
  1. Adana
  2. Seyhan
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