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Tartışmalı yasayı imzalayacak

Cumhurbaşkanı Duda tartışmalara neden olan "Yahudi soykırımında Polonyalıların Nazilerle suç ortağı olduğu iddiasını yasaklayan" yasayı imzalacağını açıkladı.

06 Şubat 2018 Salı 16:55
Tartışmalı yasayı imzalayacak

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, senato tarafından kabul edilen ve İsrail'in yanı sıra Ukrayna ve ABD'nin karşı çıktığı, "Yahudi soykırımında Polonyalıların Nazilerle suç ortaklığı yaptığı suçlamasını yasaklayan" yasayı imzalayacağını duyurdu.

Duda, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 1 Şubat'ta parlamentoda kabul edilen "Yahudi soykırımında Polonyalıların Nazilerle suç ortaklığı yaptığı suçlamasını yasaklayan" yasayı imzalayacağını ama söz konusu yasa hakkında anayasa mahkemesinin görüşünü isteyeceğini belirtti.

Kanunun, İsrail'in daha önce talep ettiği, Yahudi soykırımının bilimsel araştırmasını engellememe isteğini yerine getirdiği değerlendirmesinde bulunan Duda, "Yahudi soykırımından kurtulanların mahkemede tanık olarak konuşabilmeleri önemli. Aynı zamanda Polonya'nın İkinci Dünya Savaşı ile ilgili itibarını koruyabilmeye ihtiyacı var.'' ifadelerini kullandı.

Geçen perşembe günü, İkinci Dünya Savaşı’nda planlı ve sistematik şekilde Yahudilerin öldürülmesinde Polonyalıların rolü olduğu iddiasını yasaklayan yasa tasarısı, önce parlamentonun alt kanadında onaylanmış, daha sonra üst kanadı senatoda 23'e karşı 57 oyla kabul edilmişti.

Polonya’daki Nazi ölüm kamplarının "Polonya ölüm kampı" şeklinde nitelendirilmesini de yasaklayan yasa, bu gibi ithamlarda bulunan kişilere ise 3 yıla kadar hapis cezası öngörüyor.

Yasa tasarısına başta İsrail olmak üzere ABD tepki göstermiş, bu tasarının ikili ilişkilere zarar vereceği yönünde açıklamalar yapılmıştı.

Haber Tarihi: 06 Şubat 2018 Salı 16:55
  1. Polonya
  2. ABD
  3. İsrail

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