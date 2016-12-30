Tartışmalar arasında oylama yapıldı ve… Komisyonda flaş gelişme

Teklifin HSYK'yı düzenleyen maddesi Ak Parti önergesiyle değiştirilerek kabul edildi.
önerge görüşmeye açılmaksızın oylanınca CHP ve HDP'liler tepki gösterdi. CHP'li Engin Altay önündeki pet su şişesini kendi önüne doğru attı, patlayan şişeden fışkıran sular Ak Partililere sıçradı.
CHP ve HDP'liler ayakta "Eşkiyalık bu" diye bağırırken madde oylamaya sunularak değişiklikle birlikte kabul edildi. bu sırada bir CHP'li Ali Şeker masanın Ak Partililerin oturduğu bölümüne doğru elindeki suyu boca etti. Bunun üzerine Ak Partililer "Nereden geldin sen" diyerek ayağa fırladı.
Komisyon'da tartışmalar sürüyor.
Kabul edilen önerge ile Adalet Bakanı Müsteşarı HSYK'nın doğal üyesi oldu.
Teklifte üye sayısı 12 olarak belirlenen HSYK'nın üye sayısı 13'e çıkarıldı.
TBMM'nin seçeceği üye sayısı da 1 arttırıldı.
Cumhurbaşkanı'nın seçeceği üye sayısı ise 5'ten 4'e düşürüldü
TBMM 6 yerine 7 üye seçecek.