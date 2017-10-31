Tarsus'taki gizemli kazıda flaş gelişme

Tarsus’tan tüm ülkeye yayılan gizem, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından açılan bir intihar dosyasıyla başladı. Kaçak kazı yapan grubun içinde Emniyet’in gizli soruşturmacısı olarak bulunan polis memurunun intiharının aslında cinayet olduğu ortaya çıkmış ve olaya kaynaklık eden kazı evi güvenlik çemberine alınmıştı.

KOMPLO TEORİLERİ ARTTI

Kazının gizli yürütülmesi kamuoyunda komplo teorilerini de beraberinde getirdi. İnternette birçok mecradaki yayınlarda, dünyaca ünlü Dakyanus hazinesinin bulunduğu, Hristiyanlığın en önemli isimlerinden Miladi birinci asırda yaşayan Tarsuslu Aziz Paul’un inciline ulaşıldığı veya evin altında Akdeniz’e kadar ulaşan tünelin kayıp Atlantis’e ulaştığı gibi birbirinden gizemli teoriler gündeme getirildi.

CHP'Lİ VEKİLE 5. KEZ RET

4 farklı girişiminden ve Meclis’te gündeme getirdiği önergelerden hiçbir bilgiye ulaşamayan CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, bu sabah saatlerinde yeniden olay yerine gitti. Eve girmesine polisin izin vermediği Atıcı sosyal medyadan canlı yayınla çevredeki evleri gösterdi ve olayın gizemini anlattı.